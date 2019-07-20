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Екоцид

Тема

Екоцид - масове знищення, руйнування навколишнього природного середовища.

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Докладно

Житловий будинок в Херсоні після російського обстрілу

Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ

Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ

Десятки українських неурядових організацій долучились до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні за останній рік.
Конфлікти3 год. тому
Рівень води на території західних областей України поступово спадає

Повінь на Західній Україні: тисячі будинків досі підтоплені

Повінь на Західній Україні: тисячі будинків досі підтоплені

На Заході України продовжуються роботи з ліквідації наслідків стихії, підтопленими залишаються тисячі будинків.
Суспільство27 червня 2020 р.
СБУ відкрила справу через повені на Західній Україні за статтею "екоцид"

Західна Україна: СБУ відкрила справу через повені

Західна Україна: СБУ відкрила справу через повені

СБУ відкрила справу через повені в Україні за статтею "екоцид".
Політика26 червня 2020 р.
"АрселорМіттал Кривий Ріг" є найбільшим в Україні металургійним підприємством, ArcelorMittal

В "АрселорМіттал" заявляють про збитки і політичний тиск

В "АрселорМіттал" заявляють про збитки і політичний тиск

"АрселорМіттал Кривий Ріг" відкидає звинувачення СБУ щодо екоциду та заявляє про мільйон доларів збитків через обшуки.
Економіка23 липня 2019 р.
"Арселор Міттал Кривий Ріг"

СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг"

СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг"

"АрселорМіттал Кривий Ріг" підозрюють в екоциді. Підприємство заявило, що це ставить під сумнів програми модернізації.
Економіка20 липня 2019 р.