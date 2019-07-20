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Екоцид
Тема
Екоцид - масове знищення, руйнування навколишнього природного середовища.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ
Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ
Десятки українських неурядових організацій долучились до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні за останній рік.
Конфлікти
3 год. тому
3 год. тому
Повінь на Західній Україні: тисячі будинків досі підтоплені
Повінь на Західній Україні: тисячі будинків досі підтоплені
На Заході України продовжуються роботи з ліквідації наслідків стихії, підтопленими залишаються тисячі будинків.
Суспільство
27.06.2020
27 червня 2020 р.
Західна Україна: СБУ відкрила справу через повені
Західна Україна: СБУ відкрила справу через повені
СБУ відкрила справу через повені в Україні за статтею "екоцид".
Політика
26.06.2020
26 червня 2020 р.
В "АрселорМіттал" заявляють про збитки і політичний тиск
В "АрселорМіттал" заявляють про збитки і політичний тиск
"АрселорМіттал Кривий Ріг" відкидає звинувачення СБУ щодо екоциду та заявляє про мільйон доларів збитків через обшуки.
Економіка
23.07.2019
23 липня 2019 р.
СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг"
СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг"
"АрселорМіттал Кривий Ріг" підозрюють в екоциді. Підприємство заявило, що це ставить під сумнів програми модернізації.
Економіка
20.07.2019
20 липня 2019 р.
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