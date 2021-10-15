Що росте і живе на місці Каховського водосховища?

Природа й екологіяУкраїнаЩо росте і живе на місці Каховського водосховища?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПрирода й екологіяУкраїнаІрина Ухіна28.06.202428 червня 2024 р.На місці Каховського водосховища через рік після підриву греблі і скиду води утворилося 150 тисяч гектарів молодого лісу з особливою флорою і фауною. Що це означає для екології регіону? І чому екологи проти відбудови Каховської ГЕС?https://p.dw.com/p/4hdPhРеклама