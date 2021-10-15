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Природа й екологіяУкраїна

Що росте і живе на місці Каховського водосховища?

Ірина Ухіна
28 червня 2024 р.

На місці Каховського водосховища через рік після підриву греблі і скиду води утворилося 150 тисяч гектарів молодого лісу з особливою флорою і фауною. Що це означає для екології регіону? І чому екологи проти відбудови Каховської ГЕС?

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