Що росте і живе на місці Каховського водосховища?

Ірина Ухіна

28.06.2024 28 червня 2024 р.

На місці Каховського водосховища через рік після підриву греблі і скиду води утворилося 150 тисяч гектарів молодого лісу з особливою флорою і фауною. Що це означає для екології регіону? І чому екологи проти відбудови Каховської ГЕС?