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Грета Тунберг співчуває українцям через екокатастрофу

Ольга Журавльова
2 год. тому

Відома шведська екоактивістка Грета Тунберг закликала покарати РФ за екоцид на півдні України.

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Грета Тунберг
Грета ТунбергФото: Michael Probst/AP/picture alliance

Шведська екоактивістка Грета Тунберг у зв'язку із знищенням греблі Каховської гідроелектростанції звинуватила Росію в екоциді. У четвер, 8 червня, вона опублікувала у своєму акаунті в Twitter ретвіт із відеосюжетом про катастрофу на ГЕС, називаючи події "ще одним звірством" із боку Росії. Вона вимагає притягнути Москву до відповідальності за злочини.

"Цей  екоцид , як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну, - ще одне звірство, від якого світ втрачає дар мови, - написала Тунберг. - Наші погляди знову спрямовані на Росію, яка повинна відповісти за свої злочини".

Конференція Зеленського із екоактивістами

Увечері 8 червня Грета Тунберг також взяла участь у відеоконференції за участі президента України Володимира Зеленського та лідерів думок й експертів у сфері захисту довкілля. 

"Грета Тунберг висловила співчуття всім українцям у зв'язку з подіями, які відбуваються вже понад рік, а також з екологічною катастрофою через підрив Каховської ГЕС. Вона заявила, що готова тиснути на відповідні організації й прагне отримати рекомендації, чим саме може допомогти", - йдеться на сайті українського президента. 

До зустрічі щодо катастрофи на півдні України долучилися понад 60 учасників. "Це не просто трагічна втрата життів цивільних людей - це довготривалі наслідки для довкілля, це воєнний злочин, і я думаю, що в Міжнародному кримінальному суді прокурор уже збирає докази без будь-якого зволікання. Російська агресія також підпадає під визначення екоциду, і Європейський парламент уже закликав до визнання екоциду та засудження цього злочину", - заявила зокрема віцепрезидентка Європарламенту Гайді Гаутала.

Зеленський запропонував представникам екоспільноти долучитися до питання подолання дефіциту води у постраждалих від катастрофи регіонах України.

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Руйнування дамби на Каховській ГЕС

Гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Почалося неконтрольоване скидання води вниз за течією Дніпра. Київ і Москва звинувачують у катастрофі одне одного. Партнери України, зокрема США, покладають відповідальність за катастрофу на Росію.

Унаслідок руйнування греблі підтоплено десятки населених пунктів і близько п'яти тисяч житлових будинків у Херсонській області. За даними МВС України, станом на вечір 8 червня із затоплених територій було евакуйовано 2339 осіб, зокрема 120 дітей. Київ називає аварію найбільшою рукотворною і техногенною катастрофою у Європі за останні десятиліття. За словами Зеленського, катастрофа на Каховській ГЕС - "це лихо, яке наказує коїти особисто Путін".

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