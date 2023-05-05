РФ має відповісти за шкоду довкіллю України - EESC

Європейський соціально-економічний комітет закликав притягнути Росію до відповідальності за шкоду довкіллю України. Для цього він закликав Євросоюз визнати екоцид кримінальним злочином.

Європейський соціально-економічний комітет (EESC) закликав до криміналізації дій Росії відповідно до законодавства ЄС. У своїй заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 5 травня, він наголосив на побоюваннях щодо транскордонних екологічних збитків, яких завдає війна Росії проти України.

Комітет разом із Європарламентом закликає законодавчо визнати екоцид кримінальним злочином на рівні Європейського Союзу. Це допоможе притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні "і запобігти повторенню таких екологічних катастроф у майбутньому", заявляють члени комітету.

Війна завдає серйозної шкоди екосистемам України, наголошують в EESC із посиланням на повідомлення про знищення великих лісових масивів, забруднення води та повітря. Україна є домівкою для 35 відсотків біологічних видів Європи, проте "війна загрожує її багатій природній спадщині", завдаючи шкоди навколишньому середовищу, екосистемам та здоров'ю людей. Зокрема, забруднення орних та пасовищних угідь становить безпосередню загрозу сільському господарству та глобальній продовольчій безпеці.

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Фіксувати збитки України та допомогти їх відшкодувати

Комітет закликає Євросоюз документувати та вимірювати цю шкоду для правового захисту навколишнього середовища, притягнути винних до відповідальності та створити основи для екологічно та соціально справедливого повоєнного відновлення України. Війна Росії проти України підкреслила вразливість екосистем, тому у зв'язку з цим "як ніколи важливо захищати нашу природну спадщину і охороняти здоров'я і благополуччя громадян", йдеться в заяві EESC.

На думку доповідачів, Євросоюз має допомогти як захистити довкілля України, так і відшкодувати екологічні збитки, завдані війною. Усі зусилля щодо "зеленої" реконструкції України мають відповідати міжнародним стандартам та екологічному законодавству ЄС, що дозволить Україні стати його членом, зазначив Європейський соціально-економічний комітет.

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EESC - це один із чотирьох консультативних органів ЄС, заснований у 1957 році згідно з Договором про заснування Європейського Співтовариства, щоб представляти інтереси різних економічних та соціальних груп. Комітет із 329 членів, серед яких роботодавці, профспілкові діячі, представники соціальних, професійних, економічних та культурних організацій, називає себе мостом між ЄС та громадянським суспільством.

Консультативні органи Євросоюзу є дорадчими для Єврокомісії, Ради ЄС та Європарламенту, але не мають законодавчих чи інших повноважень щодо ухвалення рішень.