Головний приз Берлінале отримав фільм "Дагомея"

У документальному фільмі "Дагомея", що переміг на Берлінале, ідеться про повернення до сучасного Беніна 26 предметів мистецтва держави Дагомея, вивезених колоніальними військами у XIX столітті.

"Золотого ведмедя" на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у суботу, 24 лютого, отримала документальна стрічка "Дагомея" режисерки з французьким і сенегальським корінням Маті Діоп. У фільмі ідеться про повернення до сучасного Беніну 26 предметів мистецтва держави Дагомея, захоплених та вивезених французькими колоніальними військами у 1892 році.

"Повертати - означає виявляти справедливість", - наголосила 41-річна Діоп, отримуючи приз. Як пише агенція dpa, близько 7000 творів мистецтва, вивезених із Беніну 130 років тому, донині знаходяться у Франції.

Гран-прі Берлінале отримала картина південнокорейського режисера Хон Сан-су "Потреби мандрівника" з француженкою Ізабель Юппер у головній ролі, а приз журі - картина "Імперія" Брюно Дюмона.

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"Срібні ведмеді" на Берлінале

"Срібних ведмедів" отримали румунсько-американський актор Себастіан Стен за головну роль у драмі "Інша людина" та британська актриса Емілі Вотсон за роль другого плану у фільмі "Такі дрібниці". Нагороди також отримали Нельсон Карло де Лос Сантос Аріас з Домініканської Республіки за режисуру фільму "Пепе" та німецький режисер Маттіас Ґласнер (Matthias Glasner) - за найкращий сценарій до фільму "Вмирати", який він і зняв.

Як зазначає dpa, цього року на фестивалі Берлінале був особливо помітний вплив політичних дебатів. Так, палестинський режисер Базель Адра, який отримав приз Panorama Dokumenten за фільм "No Other Land", під час церемонії нагородження закликав зі сцени до припинення постачання зброї Ізраїлю, що веде в Секторі Гази війну проти терористичної організації ХАМАС. Раніше виникла дискусія щодосимпатій члена журі Альберта Серра до Володимира Путіна, який розв'язав війну проти України, а також про запрошення на фестиваль членів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".