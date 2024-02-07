Боррель під час атаки РФ спускався в укриття у Києві

Жозеп Боррель у Києві стикнувся з тим, що він назвав "щоденною реальністю" українців - йому довелося піти в укриття під час атаки РФ.

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, який перебуває з візитом у Києві, під час масованої повітряної атаки Росії зранку у середу, 7 лютого, спускався в укриття.

"Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала протиправну агресію", - написав він у соцмережі X і додав світлину із сховища.

Після відбою повітряної тривоги він попрямував до Верховної Ради, де виступає перед нардепами, повідомили депутати Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк.

Візит Борреля У Київ

Жозеп Боррель прибув до української столиці напередодні. Окрім виступу у парламенті, заплановані його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами закордонних справ Дмитром Кулебою і оборони Рустемом Умєровим.

Вчора головний дипломат ЄС також ознайомився із підготовкою українських поліцейських, які проходять навчання для подальшої участі у заходах зі стабілізації на деокупованих територіях. Підготовка проходить за сприяння ЄС.

У Києві вже троє загиблих

Внаслідок ранкової ракетної атаки РФ у Києві уламки впали на житлову 18-поверхівку в Голосіївському районі, призвівши до руйнувань і пожежі. Станом на 11:00 Київська міська військова адміністрація повідомляє про трьох загиблих і 16 поранених людей. Ще понад пів сотні мешканців будинку евакуювали.

Також у Голосіївському районі пошкоджена станція технічного обслуговування (СТО), зайнялися або пошкоджені близько 40 автівок. Уламками пошкоджені автомобілі й у Деснянському і Дніпровському районах. В останньому також постраждали електромережі. Крім того, пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі Києва.

Загалом через падіння уламків у місті пошкоджені дві високовольтні лінії електропередачі, знеструмлено підстанції. Через це без електроенергії залишились 19,4 тисячі абонентів у Дніпровському та Деснянському районах, повідомили в міністерстві енергетики.