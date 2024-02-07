Наслідки атаки РФ: У Києві і Миколаєві загиблі і поранені

Наразі відомо вже про понад 20 поранених внаслідок масованого ракетного удару військ РФ у різних регіонах України. У Миколаєві загинув чоловік, Києві - четверо загиблих. ППО збила 44 із 64 повітряних цілей.

Вночі і вранці у середу, 7 лютого, російські війська випустили по території України 64 ракети і дрони. Українська протиповітряна оборона знищила 29 ракет і 15 БпЛА, загалом - 44 цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Серед засобів повітряного нападу, які використовували війська РФ: 20 дронів типу "Shahed-136/131", 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, чотири крилаті ракети Х-22, три крилаті ракети морського базування "Калібр", три балістичні ракети "Іскандер-М", п'ять зенітних керованих ракет С-300.

За даними голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка, над Києвом і областю протиповітряна оборона збила близько 20 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Вони летіли у напрямку столиці кількома хвилями із різних напрямків.

Сили ППО збили російську ракету у небі над Києвом, 7 лютого 2024 року Фото: Gleb Garanich/REUTERS

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У Києві четверо загиблих

Станом на 10:30 було відомо про 13 поранених людей у Голосіївському і Дніпровському районах Києва, серед них - вагітна жінка, повідомив мер столиці Віталій Кличко. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків частково зруйнована і загорілася житлова 18-поверхівка.

За словами президента Володимира Зеленського, у столиці загинули двоє людей, згодом у КМВА уточнили, що жертвами удару в Києві стали три людини.

Однак станом на 11:40 з-під завалів деблокували тіло ще однієї людини, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. Таким чином кількість загиблих в Голосіївському районі києва сягнула чотирьох. Ще 19 людей зазнали поранень. З будинку евакуювали 60 мешканців, повідомили в ДСНС.

Наслідки ракетного удару військ РФ, Київ, 7 лютого 2024 року Фото: Valentyn Ogirenko/

Також у Голосіївському районі пошкоджена станція технічного обслуговування (СТО), зайнялися або пошкоджені близько 40 автівок. Уламками пошкоджені автомобілі й у Деснянському і Дніпровському районах. В останньому також постраждали електромережі. Крім того, пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі Києва.

Загалом через падіння уламків у місті пошкоджені дві високовольтні лінії електропередачі, знеструмлено підстанції. Через це без електроенергії залишились 19,4 тисячі абонентів у Дніпровському та Деснянському районах, повідомили в міністерстві енергетики.

У компанії ДТЕК обіцяють протягом трьох-чотирьох годин заживити будинки за резервними джерелами живлення. "До кінця дня плануємо відновити нормальну роботу електромереж", - додали в компанії.

Троє постраждалих на Київщині

У Київські області падіння уламків зафіксовані у восьми населених пунктах, повідомив глава Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко. За даними Національної поліції України, поранень зазнали троє людей.

Уламками ракет пошкоджені 14 приватних будинків, два багатоквартирних, господарчі споруди, декілька легкових авто. В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері, повідомили в КОВА.

Загиблий у Миколаєві

У Миколаєві внаслідок атаки із важкими травмами був ушпиталений чоловік. Згодом він помер у реанімації, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Він додав, що також серед містян є поранені.

Пошкоджені житлові будинки, близько 20 з них - лишилися без дахів. Також пошкоджені газові і водопровідні мережі.

Без електропостачання у місті залишилися 220 побутових та 6 юридичних споживачів. Їх планують заживити до кінця дня, повідомили в міненерго.

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Постраждалі у Харкові і руйнування Дрогобичі

По Харкову росіяни завдали ударів ракетами С-300, зафіксовані влучання у Слобідському районі міста, пошкоджена нежитлова інфраструктура, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Постраждали дві людини, ще одна - врятована підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомив Ігор Клименко.

Крім того, росіяни поцілили по промисловому об'єкту у Дрогобичі Львівської області. Частково зруйнована будівля, пожежа охопила площу близько 300 квадратних метрів, зазначив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

Одна ракета була збита ППО у Стрийському районі Львівщині. Інформації про жертв і поранених в області наразі немає.

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