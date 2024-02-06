До Києва приїхав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель

Жозеп Боррель після відвідин Польщі приїхав в Україну. Тим часом ЄС наблизився до виділення Києву 50 мільярдів євро.

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель у вівторок, 6 лютого, прибув до Києва, повідомляє "Укрінформ".

Також до української столиці прибув і спеціальний радник Борреля - дипломат Закі Лайді. Він виклав у соцмережі X світлину з потягом "Укрзалізниці".

Про плани відвідати Київ Боррель повідомляв напередодні під час візиту до Польщі.

Це уже четвертий візит Борреля до України з початку повномасштабного вторгнення РФ. "Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку ЄС - у військовій сфері, у фінансовій сфері", - повідомив згодом сам Боррель.

Європейська дипломатична служба уточнює, що Боррель проведе в Україні дводенний візит і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, главою МЗС Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим, а також виступить перед депутатами у Верховній Раді.

ЄС наблизився до виділення Україні 50 мільярдів євро

Зранку у вівторок керівництво Європейського Союзу повідомило про досягнення Радою ЄС і Європейським парламентом політичної угоди про створення фонду допомоги Україні Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро у багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки. Заснування цього фонду лідери країн ЄС погодили на саміті 1 лютого.

За словами президентки Європейської Комісії Урсулb фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), перший транш фінансування Україна може отримати вже у березні.

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