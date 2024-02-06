50 млрд євро для України: Рада ЄС та ЄП погодили механізм

Рада ЄС і Європарламент досягли політичної угоди про створення фонду допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Урсула фон дер Ляєн прогнозує, що Київ почне отримувати кошти у березні.

Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли політичної угоди щодо створення фонду допомоги Україні Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро у багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки, повідомив у вівторок, 6 лютого голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Єдність ЄС і рішучість у нашій непохитній підтримці України", - написав він у соцмережі X.

Своєю чергою президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала цю домовленість "великим кроком вперед".

"Ми продовжуватимемо забезпечувати вкрай необхідне фінансування та передбачуваність для нашого відважного партнера та кандидата на членство", - наголосила вона.

Почати виплати планують у березні

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС планує почати виплати Україні з цього фонду вже у березні. Про те, що Київ розраховує отримати перший платіж обсягом 4,5 мільярда євро вже наступного місяця раніше заявляла і перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Український прем'єр-міністр Денис Шимгаль привітав угоду між Радою ЄС та Європарламентом, зазначивши, що Євросоюз "вкотре довів, що єдиний у своїй непохитній підтримці України в боротьбі з російською агресією".

Глави держав та урядів країн-членів ЄС домовились про створення фонду допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого. Окрім досягнутої політичної угоди, Рада ЄС і Європарламент ще мають формально затвердити це рішення.

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