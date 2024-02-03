Європарламент обговорить фонд для України у 50 млрд євро

Європейський парламент 5 лютого може завершити переговори з Радою ЄС щодо створення фонду допомоги Україні обсягом 50 млрд євро. Європарламент готовий працювати, "щоб питання просувалися далі в терміновому порядку".

Європейський парламент наступного понеділка сподівається завершити формальні переговори з Радою Європейського Союзу щодо створення фонду допомоги Україні Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро у багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Про це у суботу, 3 лютого, заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер у Брюсселі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, передає "Укрінформ".

"Ми всі зараз обговорюємо ситуацію в Україні. Європейський парламент вітає, що, нарешті, минулого четверга Європейська Рада дійшла згоди та ухвалила рішення щодо багаторічного бюджету ЄС. Зараз важливо якомога швидше завершити роботу над Українським фондом. Будемо сподіватися, що ввечері у понеділок у Страсбурзі ми зможемо завершити переговори щодо цього", - зазначив Макалістер.

За його словами, Європарламент готовий працювати, "щоб питання просувалися далі в терміновому порядку".

Нагадаємо, 1 лютого Європейська Радаухвалила політичне рішення щодо створення фонду допомоги Україні загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки в уточненому багаторічному бюджеті Євросоюзу. Воно має пройти формальне затвердження на рівні Ради ЄС і Європарламенту.

Український уряд вже у березні розраховує отримати від ЄС перший платіж в розмірі 4,5 мільярда євро з цього фонду, про що заявила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.