Уряд: Україна у березні планує отримати від ЄС 4,5 млрд євро

Після схвалення Європейською Радою програми 4-річної підтримки України у розмірі 50 млрд євро остаточно її має затвердити Європарламент наприкінці лютого. Києву перший транш у 4,5 млрд євро може надійти вже у березні.

Україна вже у березні розраховує отримати від Європейського Союзу (ЄС) перший платіж в розмірі 4,5 мільярда євро з програми Ukraine Facility, схваленої Європейською Радою у четвер, 1 лютого. Про це у дописі у Facebook повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами", - написала вона.

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Також Свириденко зазначила, що Європейська рада, Єврокомісія та Європарламент в ході тріалогу ще мають узгодити фінальні умови програми надання фінансової підтримки Україні. За її словами, передбачається, що регламент програми Ukraine Facility буде затверджений Європарламентом під час пленарної сесії, яка відбудеться 26-29 лютого.

"Фінансова підтримка зробить нашу економіку більш стійкою, а реформи дозволять створити умови для подальшого розвитку бізнесу й залучення інвестицій.Коли Європарламент затвердить регламент, ми врахуємо його фінальні умови у плані", - додала вона.

Після затвердження українським урядом план використання європейської допомоги буде передано для розгляду Єврокомісії, а фінальне узгодження з боку ЄС дозволить невдовзі запустити програму.

Нагадаємо, 1 лютого у Брюселі під час спеціального саміту Євросоюзу главам держав та урядів країн-членів ЄС вдалося укласти угоду про виділення Україні на наступні чотири роки макрофінансової фіндопомоги на загальну суму 50 мільярдів євро.

Раніше цьому рішенню опирався прем'єр міністр Угорщини Віктор Орбан, що викликало різку критику його дій з боку багатьох лідерів ЄС.