AFP: ЄС запропонував Орбану щорічні дебати щодо України

В ЄС запропонували прем'єру Угорщини щорічні дебати щодо допомоги України, але без можливості щороку застосовувати вето, пише AFP з посиланням на чиновників блоку.

Країни Європейського Союзу запропонували угорському прем'єру Віктору Орбану щорічні дебати щодо допомоги Україні, але без можливості застосовувати щорічне вето. Про це у середу, 31 січня, пише AFP із посиланням на чиновників ЄС.

В ЄС намагалися досягти компромісу з Угорщиною щодо надання Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги з бюджету блоку до 2027 року. Раніше в Будапешті заявляли, що Орбан може погодитися на виділення допомоги Україні, якщо йому нададуть можливість щороку застосовувати щодо неї право вето. Але його соратники по блоку назвали це "червоною лінією" і натомість запропонували лише щорічні "дебати" щодо цього питання, пише агенція. За словами високопоставленого чиновника ЄС, це "крок назустріч Угорщині", але "все ще є проблема".

"Ми досягли етапу, коли це повинні вирішити лідери, особливо з угорської сторони", - сказав чиновник.

Якщо ж домовитись з Орбаном не вдасться, лідери решти 26 країн обіцяли об'єднатися задля того, щоб так чи інакше забезпечити надання допомоги Україні. Водночас, реалізація такого варіану потребуватиме більше часу і, ймовірно, покриє допомогу лише на один рік, наголошує AFP-

Вітм напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональ Туск заявив: Європейський Союз знайде спосіб надати допомогу Україні - з Угорщиною або без неї.

ЄС 1 лютого проведе спецсаміт

1 лютого Європейський Союз проведе спеціальний саміт, зокрема і щодо питання з наданням Україні макрофінансової допомоги обсягом 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках. На минулому саміті виділення цих грошей Україні ветувала Угорщина.

Напередодні кореспондентка DW із посиланням на дипломата ЄС повідомляла, що за два дні до саміту жодних змін у позиціях сторін не було, хоча переговори й інтенсифікувалися.