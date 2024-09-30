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Сибіга прибув до Будапешта на переговори про "формулу миру"

Євгенія Наконечна
30 вересня 2024 р.

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрічається зі своїм угорським колегою в Будапешті для покращення двохсторонніх відносин і щоб обговорити приєднання України до ЄС та НАТО.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга проводить перемовини у БудапештіФото: Außenministerium Ukraine/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга приїхав до Угорщини для проведення переговорів за дорученням президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляють у МЗС України у понеділок, 30 вересня.

Переговори з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто у Будапешті проходять у форматі тет-а-тет. Основні теми обговорення включатимуть розвиток економічних проєктів, покращення прикордонної інфраструктури та захист прав національних меншин. Крім того, на порядку денному - інтеграція України до Європейського Союзу та НАТО, а також реалізація "формули миру", запропонованої Україною як шлях до завершення російської агресії.

У міністерстві назвали цей візит "важливим етапом у першому регіональному турне новопризначеного міністра", яке спрямоване на зміцнення добросусідських відносин та просування України на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

Угорщина підтримала китайсько-бразильський "мирний план" для України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина доєдналась до обговорення китайсько-бразильського "мирного плану" для України, що викликало невдоволення глави європейської дипломатії Жозепа Борреля. "Починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир", - прокоментував він позицію Будапешта.

27 вересня на полях генасамблеї ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та радник президента Бразилії Селсу Аморім зібрали загалом 17 країн для обговорення нового "плану припинення війни в Україні". У МЗС України закликали не домовлятися про Україну без України і заявили, що вважають єдиним шляхом до справедливого завершення війни "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

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