Сибіга прибув до Будапешта на переговори про "формулу миру"

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрічається зі своїм угорським колегою в Будапешті для покращення двохсторонніх відносин і щоб обговорити приєднання України до ЄС та НАТО.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга приїхав до Угорщини для проведення переговорів за дорученням президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляють у МЗС України у понеділок, 30 вересня.

Переговори з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто у Будапешті проходять у форматі тет-а-тет. Основні теми обговорення включатимуть розвиток економічних проєктів, покращення прикордонної інфраструктури та захист прав національних меншин. Крім того, на порядку денному - інтеграція України до Європейського Союзу та НАТО, а також реалізація "формули миру", запропонованої Україною як шлях до завершення російської агресії.

У міністерстві назвали цей візит "важливим етапом у першому регіональному турне новопризначеного міністра", яке спрямоване на зміцнення добросусідських відносин та просування України на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

Угорщина підтримала китайсько-бразильський "мирний план" для України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина доєдналась до обговорення китайсько-бразильського "мирного плану" для України, що викликало невдоволення глави європейської дипломатії Жозепа Борреля. "Починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир", - прокоментував він позицію Будапешта.

27 вересня на полях генасамблеї ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та радник президента Бразилії Селсу Аморім зібрали загалом 17 країн для обговорення нового "плану припинення війни в Україні". У МЗС України закликали не домовлятися про Україну без України і заявили, що вважають єдиним шляхом до справедливого завершення війни "формулу миру" президента Володимира Зеленського.