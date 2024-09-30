Сибіга прибув до Будапешта на переговори про "формулу миру"30 вересня 2024 р.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга приїхав до Угорщини для проведення переговорів за дорученням президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляють у МЗС України у понеділок, 30 вересня.
Переговори з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто у Будапешті проходять у форматі тет-а-тет. Основні теми обговорення включатимуть розвиток економічних проєктів, покращення прикордонної інфраструктури та захист прав національних меншин. Крім того, на порядку денному - інтеграція України до Європейського Союзу та НАТО, а також реалізація "формули миру", запропонованої Україною як шлях до завершення російської агресії.
У міністерстві назвали цей візит "важливим етапом у першому регіональному турне новопризначеного міністра", яке спрямоване на зміцнення добросусідських відносин та просування України на шляху до вступу в ЄС і НАТО.
Угорщина підтримала китайсько-бразильський "мирний план" для України
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина доєдналась до обговорення китайсько-бразильського "мирного плану" для України, що викликало невдоволення глави європейської дипломатії Жозепа Борреля. "Починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир", - прокоментував він позицію Будапешта.
27 вересня на полях генасамблеї ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та радник президента Бразилії Селсу Аморім зібрали загалом 17 країн для обговорення нового "плану припинення війни в Україні". У МЗС України закликали не домовлятися про Україну без України і заявили, що вважають єдиним шляхом до справедливого завершення війни "формулу миру" президента Володимира Зеленського.