Сіярто: росіяни та білоруси в Угорщині не є ризиком для ЄС

Глава угорського МЗС переконує, що росіяни та білоруси, які користуватимуться програмою "національна карта", і надалі підлягатимуть ретельним перевіркам.

Розкритиковане Євросоюзом рішення Будапешта щодо спрощеного в'їзду в Угорщину росіян та білорусів, не "становить ризику шпигунства", стверджує глава угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто.

"Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі до програми "Національна карта" не становить жодного ризику для безпеки Шенгенської зони, оскільки вони і надалі підлягатимуть ретельним перевіркам при в'їзді та перебуванні в Угорщині", - написав Сіярто у своїй сторінці у Facebook у неділю, 18 серпня.

Водночас Сіярто звинуватив у поширенні брехні "провоєнних колег у Північній Європі та країнах Балтії".

Програма, про яку пише Сіярто, діє уже давно, однак поширювалася раніше лише на українців та сербів. У липні Угорщина ухвалила рішення застосовувати її умови також і щодо громадян Росії та Білорусі. Угорщина таким чином хоче залучити до країни робочу силу, зокрема на будові нової АЕС, яку вестиме "Росатом".

Власники "національної карти" зможуть використати її для поїздок по всій Шенгенській зоні без оформлення шенгенської візи.

Читайте також:Візи для росіян і білорусів: в ЄК занепокоєні новими правилами в Угорщині Раніше газета Financial Times і агенція Reuters публікували витяги з листа голови найбільшої фракції Європарламенту - Європейської народної партії - Манфреда Вебера (Manfred Weber) голові Євроради Шарлю Мішелю.

На думку Вебера, нові угорські правила можуть "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності, що становить серйозну загрозу національній безпеці". "Ця політика також може полегшити росіянам переміщення Шенгенською зоною, обходячи обмеження, які вимагає законодавство ЄС", - стверджував Вебер.

Вебер закликав Мішеля порушити це питання на наступному саміті лідерів ЄС у жовтні.

Читайте також: У Європарламенті закликають виключити Угорщину з Шенгенської зони