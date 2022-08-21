Глава МЗС ФРН підтримує постачання озброєнь Україні: Альтернатива - залишити мільйони людей напризволяще

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) підтримала політику уряду ФРН щодо постачання зброї Україні. За її словами, Путін ухиляється від переговорів щодо найпростіших аспектів міжнародного гуманітарного права, а на спроби посередництва не реагує. Так Бербок під час дня відкритих дверей в уряді в неділю, 21 серпня, відповіла на запитання, що відбувається на дипломатичному рівні задля завершення війни РФ проти України, крім постачання озброєнь.

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І якщо нині не можна завершити війну шляхом переговорів, "тоді залишається вибір: або нічого не робити, або ми кажемо, що підтримуємо в військовому плані, щоб зупинити подальше просування росіян", додала міністерка. У нинішній ситуації цей шлях, "яким би жахливим він не був, є єдиним, яким ми можемо іти. Оскільки альтернатива - залишити мільйони людей напризволяще". А таку відповідальність ніхто на себе не візьме, наголосила Бербок.

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Відповідаючи на запитання про те, чи надає Німеччина достатню підтримку українському уряду, Бербок запевнила, що уряд Німеччини робить "те, що роблять інші країни". Багато озброєння вже поставлено, приміром, із запасів Бундесверу. Однак цього разу йдеться не про змагання в тому, хто більше постачає і хто гірший чи кращий. Водночас демократичні країни мають зробити все можливе для підтримки України, додала представниця уряду. "Йдеться про захист людських життів в Україні", - пояснила німецька міністерка.

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Нагадаємо, раніше цього дня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заперечив критику в бік його уряду щодо обсягів та темпів постачань озброєнь в Україну. Канцлер зокрема наголосив на тому, що Німеччина передає Україні найсучасніше та найефективніше обладнання.