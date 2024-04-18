Габек погнозує, що ситуація в Україні скоро покращиться

Віцеканцлер Німеччини, який перебуває з візитом у Києві, переконаний, що зараз для України - найважчий час, проте у найближчі місяці надійде очікувана військова допомога.

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) переконаний, що вневдовзі ситуація для Україні, яка останнім часом потерпає від ударів РФ, зокрема по інфраструктурі, покращиться. Про це він заявив в інтерв'ю DW у четвер, 18 квітня, під час свого візиту до Києва.

"Зараз на Україну здіснюється дуже великий тиск, на лінії фронту, але протягом весни-літа і протягом року ситуація буде полегшуватися. Почнуть надходити боєприпаси. Чехія закупила багато боєприпасів на світовому ринку. Німецьке виробництво збільшується. Американці точно щось поставлять. Так що зараз для них, можливо, найважчий час. Але ситуація для України покращиться", - наголосив він.

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Також він додав, що в умовах затримки з виділенням допомоги від США у останні місяці, Німеччина взяла на себе відповідальність щодо допомоги Україні, про що свідчить нещодавнє рішення надати Києву ще одну систему протиповітряної оборони (ППО) Patriot.

"Якщо ви подивитеся на статистику, то за військовою підтримкою ми на другому місці після американців. Ми надаємо фінансову підтримку. Крім того, економічні відносини справді чудові... Ми відкрили наші інвестиційні програми для України, яка у стані війни", - сказав він.

Габек звернув увагу, що ФРН не зважає на усталену практику і допомагає Україні в стані війни. "Якщо країна перебуває у стані війни, ризик дефолту дуже і дуже високий. Тому зазвичай ми цього не робимо. Але ми це зробили, і зараз загалом 46 компаній інвестували в Україну. Нові інвестиції в Україну. Тому ми робимо багато", - зазначив він.

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Габек: Україні потрібно більше ППО

Окрім того, віцеканцлер ФРН вказав на те, що Україні потрібно більше систем ППО, тому інші країни мають наслідувати приклад Німеччини. "Ми, Німеччина, поставили ще одну систему Patriot, і ми робимо це як перший крок, щоб попросити інших і показати приклад того, що кожен може зробити трохи більше. І якщо ви подивитеся на кількість систем Patriot в інших країнах, то є країни, які мають набагато більше систем Patriot, ніж Німеччина", - сказав Габек.

За його словами, країни-партнери повинні перевірити всі свої системи та подивитися, чи можуть вони зробити. "Я впевнений, що ми зможемо (зробити більше - Ред.)... Якби у них (українців - Ред.) було більше боєприпасів, більше більше оборонних систем, катастрофічних ударів по електростанціях не сталося б", - резюмував він.