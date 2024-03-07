Франція і Молдова уклали угоду про оборонну співпрацю

Париж і Кишинів співпрацюватимуть у питаннях навчань та обміну розвідданими і ведуть перемовини про постачання зброї.

Президенти Франції і Молдови Еммануель Макрон і Майя Санду у четвер, 7 березня, уклали у Парижі угоду про оборонну співпрацю. Санду зауважила, що Росія відновлює зусилля з дестабілізації її країни, і якщо її не зупинити в Україні - вона загрожуватиме й іншим країнам, пише Reuters.

"Якщо агресора не зупинити, він йтиме далі, а лінія фронту наближатиметься. Ближче до нас. Ближче до вас, - наголосила президентка Молдови. - Тому Європа повинна виступити єдиним фронтом".

Оборонна угода встановлює правові рамки для майбутніх навчань, регулярного діалогу та обміну розвідданими. Як повідомили у міністерстві оборони Франції, до літа в Кишиневі розпочне роботу французька оборонна місія, яка має допомогти оцінити потреби Молдови. Крім того, країни почали переговори щодо можливих контрактів на постачання зброї.

Оборонна угода, наголосив Макрон, свідчить про рішучість Франції захищати і допомагати Молдові. Також президенти підписали економічну "дорожню карту".

Численні проблеми Молдови

У спільній заяві Макрон і Санду наголосили: через два роки після вторгнення РФ в Україну Молдова стикається з "численними викликами, спричиненими конфліктом на її кордонах", зазначає AFP.

Зокрема, йдеться про невизнану "Придністровську Молдавську Республіку", представники якої минулого тижня звернулися до Москви по "захист". Зростає занепокоєння, що цей регіон може стати новою точкою спалаху конфлікту, а Молдова "зіткнеться з посиленням гібридних атак", наголосили президенти.

"Держава Молдова повинна бути у змозі захистити свій нейтралітет, захистити свою територію та населення, а також зробити внесок у регіональну та міжнародну безпеку", - йдеться в заяві.

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У заяві Макрона і Санду йдеться, що Париж "повністю підтримує" реформи Молдови, спрямовані на приєднання до Європейського Союзу. Реформа у сфері правосуддя та боротьба з корупцією матимуть особливо велике значення для успішної заявки на членство,наголошується в ній.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж підписав з Макроном двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки.

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