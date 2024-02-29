Бербок порівняла події в Придністров'ї і в Україні в 2014-му

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок провела паралелі між поточним розвитком подій у невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" та ситуацією в Україні у 2014 році.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) провела паралелі між поточним розвитком подій у самопроголошеній "Придністровській Молдавській Республіці" та ситуацією в Україні у 2014 році.

"Протягом років Росія використовує меншини в Україні для своїх цілей. Використовуючи сепаратистів у Молдові, Путін робить ставку на той самий прозорий сценарій. Молдова не одна, у неї є сильні друзі. Жодна країна не є заднім двором Росії і не може зазнавати дестабілізації", - написала вона у соцмережі X у четвер, 29 лютого.

Як повідомляє агенція dpa, Бербок також заявила, що її міністерство давно знає про дестабілізацію Молдови ззовні, та наголосила, що хоче підтримати країну в її праві на територіальну цілісність.

"Підставні референдуми, фіктивні процеси з метою дестабілізації іншої країни є порушенням міжнародного права", - заявила вона.

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Франція заявила, що РФ діє дедалі агресивніше

Аналогічну заяву зробило міністерство закордонних справ Франції. Офіційний представник МЗС вказав, зокрема, на "дедалі агресивніші спроби дестабілізувати" Молдову, якими "з дуже високою ймовірністю диригує Росія". "Вимога щодо так званого захисту для сепаратистів з боку Москви без будь-якої автономії - це відомий сценарій", - додав він.

У МЗС Франції вважають, що "на тлі агресивності Росії, яка зростає, (західним країнам - Ред.) необхідно координувати спільні зусилля". Водночас ця агресивність свідчить і про те, що Москва "нервує перед європейськими партнерами, сповненими рішучості домогтися поразки Росії", додав офіційний представник МЗС Франції.

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Звернення самопроголошеної "ПМР" до РФ за "захистом"

28 лютого представники невизнаного утворення на території Придністров'я звернулися до Росії за "захистом" - таку резолюцію ухвалив "позачерговий з'їзд депутатів усіх рівнів" так званої "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР), який був лише сьомим в її історії.

Учасники "з'їзду" заявили, що молдовський уряд у Кишиневі розв’язав "економічну війну" проти так званої "ПМР", блокуючи життєво важливий імпорт з метою перетворити її на "гетто".

В уряді Молдови відкинули "пропагандистські заяви", які надійшли із так званої "ПМР". Водночас міністерство закордонних справ РФ після ухвалення резолюції так званої "ПМР" заявило, що розглядає "всі звернення" про допомогу. "Захист інтересів жителів Придністров'я, наших співвітчизників, є одним з наших пріоритетів", - йшлося тоді в повідомленнях російських інформаційних агентств.

Нагадаємо, 1 січня 2024 року набув чинності новий Митний кодекс Молдови. Згідно з цим документом, придністровські бізнесмени мають сплачувати мито на загальних підставах і можуть отримати дозвільні документи на експортно-імпортні операції лише після реєстрації в Агентстві держпослуг, тобто перейшовши до законодавчого поля Молдови.

З точки зору Бюро реінтеграції в Кишиневі, нововведення допоможуть поступово включити Придністров'я до єдиного економічного простору Молдови. У так званій "ПМР", своєю чергою, розкритикували ці заходи. Так, "глава" самопроголошеної "республіки" Вадим Красносельський заявив, що запровадення мит є "кроком слабкого", що веде в нікуди, і закликав кишинівську владу "зійти зі шляху агресії".