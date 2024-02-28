Україна і США підтримали Молдову після звернення "ПМР" до РФ

МЗС України та Держдеп США відреагували на завернення самопроголошеної "Придністровської Молдавської Республіки" до Росії по "захист" та виступили за територіальну цілісність Молдови.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України закликало до мирного вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем "без жодних деструктивних зовнішніх втручань". Про це йдеться у заяві МЗС у середу, 28 лютого, після того, як стало відомо, що "позачерговий з'їзд депутатів усіх рівнів" самопроголошеної "Придністровської Молдавської Республіки" звернувся до Росії по "захист".

"Україна виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова. Ми вважаємо переговорний формат "5+2" нефункціональним у зв'язку з присутністю у ньому держави-агресорки Росії, яка не може виступати у ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні", - йдеться у заяві.

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Також у МЗС зазначили, що "Україна є і залишатиметься активним учасником процесу придністровського врегулювання і виокремлює його основною метою реінтеграцію Республіки Молдова".

"Крім того, Україна продовжує виступати за якнайшвидше виведення з території придністровського регіону Молдови російських військ, утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну", - йдеться у заяві.

США стежать за ситуацією

Сполучені Штати Америки "уважно стежать за ситуацією" в Придністров'ї, "враховуючи дедалі агресивнішу роль Росії в Європі", заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Reuters.

"Ми дуже уважно стежимо за діями Росії в Придністров'ї та за ситуацією в ньому в цілому, - сказав Міллер. - Сполучені Штати твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, і ми продовжуємо заохочувати Кишинів і Тирасполь працювати разом і знаходити рішення для нагальних проблем громад по обидва боки річки Дністер", - заявив він.

Нагадаємо, раніше "позачерговий з'їзд депутатів усіх рівнів" невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" ухвалив резолюцію щодо звернення до Росії по "захист". Учасники "з'їзду" заявили, що молдовський уряд у Кишиневі розв’язав "економічну війну" проти утворення, блокуючи життєво важливий імпорт з метою перетворити його на "гетто".

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