Україна і США підтримали Молдову після звернення "ПМР" до РФ

Україна і США підтримали Молдову після звернення "ПМР" до РФ28 лютого 2024 р.
Міністерство закордонних справ (МЗС) України закликало до мирного вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем "без жодних деструктивних зовнішніх втручань". Про це йдеться у заяві МЗС у середу, 28 лютого, після того, як стало відомо, що "позачерговий з'їзд депутатів усіх рівнів" самопроголошеної "Придністровської Молдавської Республіки" звернувся до Росії по "захист".
"Україна виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова. Ми вважаємо переговорний формат "5+2" нефункціональним у зв'язку з присутністю у ньому держави-агресорки Росії, яка не може виступати у ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні", - йдеться у заяві.
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Також у МЗС зазначили, що "Україна є і залишатиметься активним учасником процесу придністровського врегулювання і виокремлює його основною метою реінтеграцію Республіки Молдова".
"Крім того, Україна продовжує виступати за якнайшвидше виведення з території придністровського регіону Молдови російських військ, утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну", - йдеться у заяві.
США стежать за ситуацією
Сполучені Штати Америки "уважно стежать за ситуацією" в Придністров'ї, "враховуючи дедалі агресивнішу роль Росії в Європі", заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Reuters.
"Ми дуже уважно стежимо за діями Росії в Придністров'ї та за ситуацією в ньому в цілому, - сказав Міллер. - Сполучені Штати твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, і ми продовжуємо заохочувати Кишинів і Тирасполь працювати разом і знаходити рішення для нагальних проблем громад по обидва боки річки Дністер", - заявив він.
Нагадаємо, раніше "позачерговий з'їзд депутатів усіх рівнів" невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" ухвалив резолюцію щодо звернення до Росії по "захист". Учасники "з'їзду" заявили, що молдовський уряд у Кишиневі розв’язав "економічну війну" проти утворення, блокуючи життєво важливий імпорт з метою перетворити його на "гетто".
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