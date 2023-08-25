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Фінляндія передає Україні військову техніку на 92 млн євро

Валерій Сааков
25 серпня 2023 р.

Загальна вартість техніки, яку Україна отримає в новому оборонному пакеті від Фінляндії, становить 94 мільйони євро, повідомили в Гельсінкі. Фінляндія вже підтримала Україна на близько 1,3 мільярда євро.

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Машина для розмінування на базі танка
Машина для розмінування на базі танка (ілюстративне фото). Раніше такі машини України отримувала від ФінляндіїФото: Jane Schmidt/Bundeswehr

Уряд Фінляндії направить в Україну вже 18-й пакет військової допомоги. Згідно з поширеною у п'ятницю, 25 серпня, заявою пресслужби фінського уряду, вартість техніки, яку Україна отримає в цьому пакеті допомоги, становить 94 мільйони євро. Утім, точний вміст допомоги й графік постачань не розголошуються з безпекових міркувань.

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"Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. Ключовим питанням з точки зору майбутнього безпекового порядку в Європі та Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України", - наводить пресслужби фінського уряду слова міністра оборони країни Антті Хякканена.

Фінський прем'єр згадав пріоритетні напрямки в оборонних потребах України

Тим часом прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів у п'ятницю на засіданні парламентської фракції Національної консервативної партії про пріоритетні оборонні потреби України. "Артилерія, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, зокрема, наразі займають центральне місце в Україні. Протиповітряна оборона потрібна Україні для того, щоб захистити не лише свої міста і громадян, а й комерційні шляхи, як-от відвантаження зерна в Чорному морі", - розповів він, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Раніше цього тижня Орпо анонсував під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, що Фінляндія найближчим часом ухвалить рішення про 18-й пакет військової допомоги.

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Загальна вартість усієї наданої Фінляндією допомоги становитиме близько 1,3 мільярда євро, наголосили в Гельсінкі.

Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW

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