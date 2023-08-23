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Прем'єр Фінляндії анонсував у Києві 18-ий пакет допомоги

Степан Смишляєв
23 серпня 2023 р.

Орпо під час візиту в Київ анонсував нову військову допомогу Фінляндії Україні важким озброєнням і боєприпасами, а також підтримку у відбудові. Зеленський запропонував Гельсінкі домовитись про спільне виробництво БТРів.

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Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (ліворуч) і президент України Володимир Зеленський (праворуч)
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо анонсував 18-ий пакет військової допомоги Україні під час візиту до КиєваФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Фінляндія планує цього тижня схвалити надання Україні 18-ої партії військової допомоги. Як повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час візиту до Києва в середу, 23 серпня, до неї входитимуть важкі озброєння та боєприпаси.

Прем'єр зауважив, що загалом його країна вже надала Україні допомоги на 1,7 мільярда євро, зокрема оборонної - на 1,2 мільярда євро.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть доступні Україні фінські військові технології, Орпо зауважив, що обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським і назвав це "корисною ідеєю".

"Минулого тижня ми побачили, що шведська компанія уклала угоду про співпрацю з Україною. Ми обговорювали також, що у Фінляндії є високотехнологічні компанії, що вони можуть зайнятися питаннями співпраці, щоб щось робити разом", - сказав він.

Україна хоче виробляти БТРи з Фінляндією

Своєю чергою Зеленський зауважив, що Україна зацікавлена у спільному виробництві бронетранспортерів (БТР) із Фінляндією. 

Він нагадав, що для налагодження подібної співпраці з різними країнами Україна ініціювала проведення форуму оборонних індустрій у жовтні. "На осінь готуємо перший форум оборонних індустрій тут, в Україні, щоб наші партнери побачили можливості нашої держави, нашого суспільства, як ми розвиваємо наші потужності. Щоб ми могли залучити додатковий потенціал партнерів. Разом дамо більше безпеки світові", - сказав він. 

Київ безпекових гарантій від Гельсінкі

Зеленський також нагадав, що Фінляндія приєдналась до декларації Великої сімки  (G7) щодо довгострокового сприяння безпеці України, і закликав розпочати роботу над двосторонніми домовленостями щодо безпекових гарантій. "Тепер час для такої двосторонньої роботи. Я впевнений, вона теж буде конкретною та продуктивною", - зазначив він.

Своєю чергою Орпо наголосив: Фінляндія солідарна з Україною та українським народом і є одним із найбільших донорів. Прем'єр запевнив, що його країна підтримує членство України в Європейському Союзі (ЄС) і в Північноатлантичному альянсі (НАТО), та готова долучитися до повоєнної відбудови країни.

Фінляндія готує план допомоги Україні у відбудові

Крім Зеленського, Орпо провів зустріч з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Останній підкреслив, що Фінляндія була серед лідерів з допомоги Україні в енергетичній сфері минулої зими, а також запровадила санкції проти Росії в ядерній галузі. "Вдячний фінській стороні за розуміння ситуації. Відмова Фінляндії співпрацювати з агресором в атомній енергетиці має стати взірцем для інших держав", - наголосив він. 

Шмигаль також повідомив, що під час зустрічі обговорювались питання розвитку логістики, конфіскації російських активів, євроінтеграції та відновлення України. "Був радий почути, що Фінляндія спільно з приватним сектором готує національний план допомоги Україні у відбудові. Дякуємо за непорушну підтримку", - наголосив прем'єр.

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