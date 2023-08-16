Ядерна і інші загрози: У Фінляндії розповіли про підготовку

У міністерстві внутрішніх справ Фінляндії у середу, 16 серпня, поінформували про процес створення в країні найбільшого в Європі стратегічного резерву на випадок хімічних, біологічних, радіологічних або ядерних загроз.

У відомстві нагадали, що ще на початку цього року Фінляндія отримала від Європейської Комісії 242 мільйони євро на створення такого резерву. Засоби захисту зберігатимуться в резерві на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних з хімічними, біологічними, радіологічними або ядерними (ХБРЯ) загрозами, аваріями і ситуаціями, насамперед в Північній і Східній Європі.

"Захисне обладнання, вимірювальне обладнання, детектори, експрес-тести і, наприклад, ліки та вакцини, які будуть зібрані в запаси, призначені для використання як особами, що першими реагуватимуть на надзвичайні ситуації, так і цивільним населенням. У планах також враховується можливість виникнення пандемії", - йдеться, зокрема, у повідомленні фінського міністерства.

Проєкт реалізується міністерством внутрішніх справ у співпраці з міністерством соціальних справ та охорони здоров'я країни, Фінським інститутом охорони здоров'я та соціального забезпечення, Національним агентством з надзвичайних ситуацій та Управлінням з радіаційної та ядерної безпеки.

У резерві буде майже 100 позицій

Перелік матеріалів, що підлягають складуванню, включає майже сотню окремих позицій, і майже до кожної з них підготовлено детальні описи для проведення конкурсних торгів на отримання контрактів. Перші тендери було оголошено влітку, й очікується, що частина матеріалів надійде до резерву на початку 2024 року.

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Стратегічні резерви, які буде створено, є частиною Механізму цивільного захисту ЄС, центром якого є Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) у Брюсселі. ERCC координує запити на допомогу з усього світу, хоча пріоритет надається країнам-членам ЄС та сусіднім країнам.

Як зазначають у міністерстві, хоча подібні резерви створюються також у Франції, Польщі та Хорватії, фінський проєкт є наймасштабнішим і охоплює як захисне обладнання, так і медичні матеріали, тоді як інші країни зберігатимуть лише або одне, або інше.

Передбачається, що у випадку надзвичайної ситуації після того, як ERCC схвалить запит на допомогу, матеріали зі складів будуть готові до транспортування протягом 12 годин. З цією метою в рамках проєкту наразі розробляються стандартизовані процедури для різних етапів ланцюга постачання, функціональність яких буде неодноразово перевірена під час різноманітних навчань.

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