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Стратегічний бомбардувальник Ту-160 на авіабазі в Енгельсі
Стратегічний бомбардувальник Ту-160 на авіабазі в Енгельсі (архівне фото)Фото: Misha Japaridze/AP/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

РФ розгорнула бомбардувальники поблизу Фінляндії та Норвегії

Максим Сидоржевський | Олег Соколенко
26 хв. тому

Росія розгорнула 16 стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95 за 200 км від Фінляндії та Норвегії, пише The Barents Observer. Перші з цих бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю, з'явилися на базі в серпні.

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Росія розгорнула на своїй авіабазі Оленья на Кольському півострові, на відстані 200 кілометрів від країн-членів НАТО Фінляндії та Норвегії, 16 стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95, здатних нести ядерну зброю. Про це повідомило видання The Barents Observer у неділю, 14 травня, спираючись на супутникові знімки, зроблені 7 травня.

Згідно з цими знімками, на авіабазі Оленья дислоковані два надзвукових Ту-160 і 14 турбогвинтових Ту-95, причому таким чином, що вони можуть піднятися в повітря дуже швидко. "Це означає, що у Норвегії та Фінляндії буде менше часу на підйом у повітря своїх винищувачів для розпізнання літаків, що перебувають поблизу їхнього повітряного простору", - зазначає видання.

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Повідомлення радіоспостерігачки Ольги Гончаренко, яка відстежує дії російської стратегічної авіації, дають змогу припустити, що дислоковані в Оленьї стратегічні бомбардувальники РФ беруть участь в обстрілі України крилатими ракетами.

Бомбардувальники перекинули з Енгельса

The Barents Observer нагадує, що раніше авіабаза Оленья обслуговувала невеликий парк старих надзвукових бомбардувальників Ту-22М і кількох військово-транспортних літаків Ан-12. Однак наприкінці літа 2022 року все змінилося: перші чотири Ту-160 прибули сюди в серпні, а до жовтня тут було вже понад десять Ту-95 і Ту-160.

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Імовірно, ці стратегічні бомбардувальники були перекинуті на базу Оленья з аеродрому в Енгельсі у Саратовській області РФ. У грудні цей військовий аеродром двічі був атакований БПЛА, внаслідок чого чого загинули троє російських військовослужбовців і, за неофіційними даними, було пошкоджено два бомбардувальники Ту-95.

The Barents Observer цитує професора Катаржину Зіск із Норвезького інституту оборонних досліджень, яка висловила думку, що переміщення таких важких бомбардувальників на північ "безсумнівно є сигналом" для країн НАТО.

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