РФ денонсує Договір про звичайні збройні сили в Європі

Договір, який запроваджує квоту щодо кількості військової техніки, був підписаний в 1990 році. РФ призупинила свою участь у ньому в 2007 році. Тепер парламент РФ розгляне питання щодо його денонсації.

Росія денонсує Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), випливає з розпорядження президента країни Володимира Путіна, опублікованого в середу, 10 травня.

У цьому розпорядженні глава РФ призначає заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова своїм офіційним представником під час розгляду палатами Федеральних зборів - парламенту РФ - питання денонсації договору.

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Призупинення участі РФ в ДЗЗСЄ

ДЗЗСЄ був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами-членами НАТО (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шістьма державами Організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина). Цей документ набрав чинності 9 листопада 1992 року. Угода встановлювала квоти щодо кількості військової техніки - включно з танками, артилерією, вертольотами і літаками, - яку могли мати країни, що його підписали.

У 1999 році ДЗЗСЄ вирішили адаптувати, виходячи з нової політичної реальності, проте країни Північноатлантичного альянсу не ратифікували адаптований договір, вимагаючи від Росії виконання зобов'язань щодо виведення військ з Грузії та Придністров'я, а країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія) та низка балканських держав (Словенія, Албанія та Хорватія) відмовилися до нього приєднуватися.

Росія призупинила свою участь у договорі у 2007 році, вимагаючи від країн НАТО ратифікувати цю угоду. У 2015-му РФ призупинила участь у засіданнях Спільної консультативної групи з ДЗЗСЄ.