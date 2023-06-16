  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаФінляндія

У Фінляндії сформували правлячу коаліцію

Валерій Сааков | Олександра Іванова
3 год. тому

У новому фінському уряді під керівництвом Петтері Орпо будуть представлені чотири партії, зокрема правопопулістська "Справжні фіни". Урядовій угоді передували сім тижнів перемовин.

https://p.dw.com/p/4SgMq
Лідери провідних партій Фінляндії за результати виборів 2 квітня 2023 року
Петтері Орпо (в центрі), який замінить на посаді прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін (ліворуч), зумів сформувати коаліцію. До неї увійде, зокрема, правопопулістська партія "Справжні фіни" (на фото праворуч - її лідерка Ріікка Пурра).Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP/picture alliance

У Фінляндії після семи тижнів переговорів чотири партії погодили створення коаліційного уряду на чолі з прем'єр-міністром Петтері Орпо. Cклад нового кабінету, а також його програму оголосять в п'ятницю, 16 червня.

Перемовини про формування нової урядової коаліції тривали незвично довго. Тільки на початку 1950-х років був випадок, коли вони тривали довше - 79 днів, нагадує фінський суспільний мовник Yle.

Читайте також: Фінляндія завершила перші навчання в складі НАТО

Найбільш правий уряд з часів Другої світової

Новий уряд, за оцінками ЗМІ, стане "найбільш правим у Фінляндії після Другої світової війни". Крім консервативної Національної коаліційної партії, лідером якої є Орпо, до нього увійдуть правопопулістська партія "Справжні фіни", Шведська народна партія та християнські демократи.

Орпо змінить на посаді прем'єра Фінляндії представницю Соціал-демократичної партії Санну Марін, яка подала у відставку в квітні.

Марін користувалася популярністю у населення завдяки успішній боротьбі з пандемією коронавірусу та політиці, яку вона проводила після початку повномасштабної війни Росії проти України. Проте її партія зазнала поразки на останніх парламентських виборах.

Одним із головних завдань нового уряду, як очікується, стане скорочення державного боргу. Орпо вже запевнив, що підтримка України Фінляндією залишиться непохитною.

Читайте також: У Фінляндії почали будувати паркан на кордоні з Росією

Фінляндія відгородиться від Росії парканом

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО: На саміті вирішуватимуть, як наблизити Україну

Політика1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Чому німці соромляться власного прапора?

Чому німці соромляться власного прапора?

Суспільство2 год. тому01:27 хв.
external

Найбільший пасажирський літак світу Airbus A380 знову в небі

Найбільший пасажирський літак світу Airbus A380 знову в небі

Економіка3 год. тому07:37 хв.
external

"Ми жили в лікарні": як працюють медики в Миколаєві

"Ми жили в лікарні": як працюють медики в Миколаєві

Суспільство4 год. тому07:46 хв.
Ukraine vermisste Personen während des Krieges

Як в Україні шукають безвісти зниклих воїнів ЗСУ

Як в Україні шукають безвісти зниклих воїнів ЗСУ

Конфлікти7 год. тому
Єнс Столтенберг і Олексій Резніко, за ними - Марк Міллі й Ллойд Остін

Союзники України пообіцяли багато нової військової допомоги

Союзники України пообіцяли багато нової військової допомоги

Конфлікти10 год. тому
Водою підтопило сміттєзвалища, могильники та склади з невикористаними пестицидами

Україна готується до спалаху інфекційних хвороб на півдні

Україна готується до спалаху інфекційних хвороб на півдні

Катастрофи22 год. тому
На головну сторінку