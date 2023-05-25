Фінляндія повідомила про нову військову допомогу Україні

Президент Фінляндії Саулі Нііністе в четвер, 25 травня, за пропозицією уряду ухвалив рішення про новий пакет військової допомоги Україні на 109 мільйонів євро. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Фінляндії.

16-та партія військової допомоги Україні від Фінляндії включає, зокрема, зенітне озброєння і боєприпаси, зазначили у відомстві. Додаткових деталей щодо наповнення пакета, способу та часу його поставки міноборони Фінляндії не розголошує через оперативні причини та для гарантування безпечної доставки допомоги.

"Фінляндія продовжить підтримувати Україну разом із нашими міжнародними партнерами. Загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, наразі становить 1,1 мільярда євро", - заявив фінський міністр оборони Антті Кайкконен.

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Президент України Володимир Зеленський подякував Гельсінкі за швидку підтримку. "Дякую Фінляндії та особисто президенту Саулі Нііністьо за оперативну реалізацію наших домовленостей, досягнутих у Гельсінкі. 16-й пакет оборонної допомоги Україні, що міститиме зенітні комплекси та боєприпаси, украй потрібний на полі бою!", - написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, Зеленський 3 травня здійснив неанонсований візит до Гельсінкі. Там він мав зустріч з Саулі Нііністьо та прем'єр-міністрами країн Північної Європи.

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