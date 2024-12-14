Євросоюз і сирійські джихадисти: Брюссель поки вичікує

ЄС привітав повалення режиму Асада в Сирії, але чи зможе він мати справу з повстанцями-ісламістами з ХТШ? Брюссель закликав до створення інклюзивного уряду і захисту меншин в понівеченій війною країні.

"Допомога (Сирії. - Ред.) з боку Європи, зокрема гуманітарна, не буде беззастережною, - заявила в четвер, 12 грудня, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас в інтерв'ю виданню Le Figaro . - Майбутнє Сирії сповнене надій, але досі невизначено".

На тлі захоплення влади сирійською збройною опозицією Брюсселю спочатку потрібно переконатися, що в Сирії "не буде громадянської війни, радикалізації, утисків різних меншин, а також актів відплати та репресій", додала Каллас. Як ЄС слід тепер поводитися з сирійськими джихадистами - у DW.

ЄС завмер у режимі очікування

Для Європейського Союзу, як і значної частини світової спільноти, стала несподіванкою швидкість, з якою повалено режим президента Сирії Башара Асада після того, як його атакував альянс повстанців на чолі з радикальним сунітським ісламістським угрупуванням "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ ) - в минулому сирійським відгалудженням "Аль-Каїди". ЄС привітав відсторонення Асада від влади, але, ймовірно, ще точно не знає, як йому слід поводитися з ХТШ та його лідером 42-річним Абу Мохаммедом аль-Джулані (справжнє ім'я Ахмад аль-Шараа).

Представник Євросоюзу заявив журналістам, що Брюссель не мав жодних контактів з "Хайят Тахрір аш-Шам" - екстремістським угрупуванням, визнаним ООН, США, Великою Британією, Росією та низкою інших країн терористичною організацією. ЄС стикається з багатьма викликами щодо можливого спілкування з аль-Джулані та ХТШ, але наразі, схоже, перебуває в режимі очікування, оцінюючи, як повстанці будуть діяти в найближчі тижні й місяці.

Чи може ЄС мати справу з колишнім відділенням "Аль-Каїди" в Сирії?

Власне, навіть побіжний погляд на біографію Абу Мохаммеда аль-Джулані пояснює стурбованість ЄС. Після терактів у США 11 вересня 2001 року аль-Джулані зацікавила ісламістська терористична організація "Аль-Каїда", а в 2003 році він подався до Іраку, де приєднався до джихадистів, які воювали з військами США. У 2006-му був затриманий американськими військовими і п'ять років провів у таборі для військовополонених Кемп-Букка разом з членами різноманітних джихадистських угруповань.

В інтерв'ю американській телекомпанії PBS аль-Джулані визнав, що, повернувшись на батьківщину у 2011 році, він заручився фінансовою підтримкою терористичної "Ісламської держави" (ІД), яка деякий час контролювала значну частину територій Іраку і Сирії. У війні між "Аль-Каїдою" та ІД він став на бік першої, але у 2016 році порвав з нею і став на позиції ісламіста-націоналіста, тобто обмежив свою діяльність Сирією і поставив собі за за мету повалення Асада.

Зараз очільник ХТШ своєї мети домігся, взявши під контроль сирійські регіони, які перебували під владою уряду Асада. Однак Абу Мохаммед аль-Джулані ще й досі перебуває в американському переліку особливо небезпечних терористів, куди був внесений ще у 2013 році. За інформацію, яка може допомогти з його затриманням, США пропонують нагороду в 10 млн доларів. Деякі аналітики вважають, що, можливо, настав час припинити розглядати аль-Джулані та ХТШ як терористів - але за певних умов.

Абу Мохаммед аль-Джулані ще в 2013 році був внесений США в перелік особливо небезпечних терористів Фото: Omar Albam/AP/dpa/picture alliance

"Виключення зі списку (терористів. - Ред.) - складний і марудний процес, - написав у соцмережі X Чарльз Лістер, директор сирійської програми вашингтонського Інституту Близького Сходу. - Наскільки я розумію, ХТШ буде висунуто перелік умов, які доведеться послідовно виконати, включно з військовими, політичними та адміністративними реформами, а також кроки щодо притягнення до відповідальності за попередні задокументовані злочини".

Звинувачення в бік ХТШ у вбивствах і тортурах

Сирійці в провінції Ідліб, яка контролюється "Хайят Тахрір аш-Шам", з лютого 2024 року протестують проти дій радикальних ісламістів, в тому числі "тортур і смертей осіб, котрі перебували у них в ув'язненні", наголошується в доповіді ООН, оприлюдненій у вересні.

У доповіді США за 2022 рік, присвяченій дотриманню прав людини в Сирії, наголошувалося, що збройні угруповання, як-от "Хайят Тахрір аш-Шам", скоюють украй багато злочинів: серед них - убивства, викрадення, фізичне насильство, вербування або використання дітей-солдатів. У документі також містилося звинувачення кількох інших сирійських повстанських угруповань в аналогічних злочинах.

А в заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) говорилося, що 2019 року щонайменше шість колишніх бранців, перебуваючи під вартою у бойовиків ХТШ, зазнали тортур. Абу Мохаммед аль-Джулані заперечує свою причетність до подібних злочинів. Нещодавно в розмові зі CNN він запевнив, що зловживання "не скоювалися за нашими наказами" і що винні були притягнуті до відповідальності.

Через захоплення влади радикалами, сирійські християни побоюються за свою безпеку Фото: Hussein Malla/AP/picture alliance

Для визнання Заходом уряд Сирії має бути інклюзивним

Однак Євросоюз має цілу низку серйозних підстав для занепокоєння. 27 країн-членів ЄС стурбовані безпекою національних і релігійних меншин в Сирії, дотриманням прав жінок і проблемою представництва у владі різних опозиційних груп. Однією з головних причин, за якою ЄС не став нормалізувати відносини з Башаром Асадом - попри те, що ключові гравці на Близькому Сході зробили це, - стала його відмова виконувати резолюцію Радбезу ООН 2254, що закликала до налагодження політичного діалогу з опозицією.

"Ми закликаємо до спокійного й інклюзивного політичного процесу передачі влади, а також до захисту всіх сирійців разом з меншинами", - написала в соцмережі Х глава європейської дипломатії Кайя Каллас незабаром після того, як бойовики ХТШ захопили Дамаск. На цей час це радикальне ісламістське угруповання пообіцяло забезпечити безпеку релігійних меншин, оголосило амністію всім солдатам урядової армії, вирішило співпрацювати з колишнім прем'єр-міністром Сирії з метою формування перехідного уряду і заявило, що жінкам не будуть вказувати, як їм потрібно одягатися.

Деякі аналітики вважають, що ЄС повинен скористатися нагодою, що з'явилася, і активно включитися в процес здійснення впливу на повстанців - як заради сирійців, так і заради своїх власних інтересів.

Головна європейська дипломатка Кая Каллас Фото: Anchal Vohra/DW

ЄС має "стимулювати позитивну траєкторію" розвитку ситуації в Сирії

Більше мільйона жителів Сирії втекли до Євросоюзу за час майже 14-річної громадянської війни і досі серед шукачів притулку в ЄС сирійці - чи не найчисленніша група. Низка європейських політичних діячів і партій виступали за їхню депортацію, а кілька країн-членів ЄС, включно з Німеччиною, менш ніж через 48 годин після втечі Башара Асада з Дамаску призупинили розгляд клопотань громадян Сирії про надання притулку.

Жульєн Барнс-Дейсі, директор Програми Близького Сходу та Північної Африки Європейської Ради з міжнародних відносин (ECFR), зазначив у інтерв'ю DW, що Брюссель повинен приділити значну політичну увагу та забезпечити ресурси для формування інклюзивного уряду в Сирії. За його словами, ЄС повинен "працювати швидко і предметно, щоб стимулювати позитивну траєкторію" розвитку ситуації в країні, оскільки ХТШ сигналізує про зміну своїх позицій.

"Це єдиний життєздатний шлях до забезпечення європейських інтересів - чи то регіональна стабільність і запобігання новим конфліктам і тероризму, чи то надання мільйонам сирійців можливості нарешті повернутися додому, чи то постійне ослаблення ворожого регіонального впливу зовнішніх гравців, таких як Росія", - вважає Барнс-Дейсі.

Нове обличчя ХТШ - реальна трансформація чи піар-трюк?

Хоча деякі аналітики припускають, що "Хайят Тахрір аль-Шам", можливо, пом'якшив свої ідеологічні догми, інші натомість скептичніше ставляться до цього, підозрюючи, що це лише PR-кампанія.

"Зараз ХТШ намагається показати своє доброзичливе обличчя, щоб домогтися максимальної участі сирійців у своєму проєкті зі створення нового режиму й звести до мінімуму тертя із західними та арабськими країнами. Це не обов'язково завжди буде так, - застеріг у розмові з DW Арон Лунд, працівник аналітичного центру Century Foundation. - У разі загрози подібні угруповання майже завжди будуть спиратися на свою первісну і найбільш міцну базу, якою у випадку з ХТШ є її джихадистське ядро".

Брюссель усвідомлює таку загрозу і поки що займає обережну позицію, щоб визначити, чи є трансформація "Хайят Тахрір аш-Шам" реальною або це всього лише піар-трюк. Політика Євросоюзу залежить від того, як ХТШ і його лідер діятимуть далі. "У міру того як ХТШ буде брати на себе дедалі більшу відповідальність, нам потрібно буде оцінювати не тільки їхні слова, а й вчинки", - резюмував представник ЄС Ануар Ель-Ануні.