Європарламент заступився за політв'язнів у Білорусі

Парламент ЄС закликав режим Лукашенка надати інформацію про політв'язнів, забезпечити доступ адвокатів, рідних і МКЧХ. Проти відповідальних за репресії і порушення прав людини депутати просять запровадити санкції.

Європейський парламент ухвалив резолюцію про скрутне становище політв'язнів у Білорусі, зажадавши від Мінська негайного і беззастережного звільнення їх усіх та довільно затриманих осіб. Резолюцію ухвалили 549 голосами "за", ще 21 були "проти", а 37 утрималися.

Євродепутати вкрай стурбовані становищем багатьох в'язнів режиму в Білорусі, зокрема Марії Колеснікової, Сергія Тихановського, Миколи Статкевича, Олеся Біляцького, Максима Знака, Віктора Бабарики, Ігоря Лосика, Поліни Шаренди-Панасюк, Павла Северинця і всіх тих, хто місяцями або роками утримується під вартою без зв'язку із зовнішнім світом, має серйозні проблеми зі здоров'ям, як Марія Колеснікова та Андрій Почобут, і піддається ізоляції, жорстокому поводженню і тортурам.

Документ закликає білоруську владу інформувати про становище політичних в'язнів, надавати їм необхідну медичну допомогу і забезпечити до них доступ адвокатів, членів сімей та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Голосування у Європарламенті Фото: Fred MARVAUX/EU-Parlament

Депутати закликають до нових санкцій

Європарламент просить ЄС і його країни розширити і посилити санкції щодо фізичних та юридичних осіб, відповідальних за репресії в Білорусі, а також домагатися притягнення режиму Олександра Лукашенка до відповідальності за скоєні ним злочини, застосовуючи принцип універсальної юрисдикції.

Крім того, євродепутати закликають Євросоюз і держави, що входять до нього, підтримати політв'язнів та їхні сім'ї, за будь-якої можливості вимагаючи їхнього негайного звільнення, викликаючи послів режиму, щоб запитати докази їхнього стану і місцеперебування, спрощуючи процедури отримання віз і тимчасових посвідчень особи для тих, хто тікає з Білорусі, та надаючи реабілітаційну, практичну і фінансову підтримку.

Сербію, яка має статус кандидата на вступ до Євросоюзу, Європарламент просить утриматися від екстрадиції білоруського журналіста Андрія Гньота, а ЄС і держави-члени - стежити за його справою.

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"Ми повинні вибачитися перед вами, білоруси"

Під час дебатів на цю тему, що відбулися напередодні, один з авторів резолюції нідерландець Тейс Рьотен закликав запровадити проти Білорусі санкції, аналогічні обмежувальним заходам ЄС щодо Росії, і продовжувати ізолювати "вкрай безжалісний репресивний диктаторський режим Лукашенка".

Сергій Лагодинський Фото: Alain Rolland/European Union 2024

За словами іншого автора документа, німецького депутата Сергія Лагодинського (Sergey Lagodinskiy), одна з причин ухвалення цієї резолюції - доля Марії Колеснікової. "Ніхто не знає про її становище. Найімовірніше, вона хвора, але, можливо, ще жива - найімовірніше, але не напевно", - сказав він.

Лагодинський попросив у білорусів вибачення. "Ми, західні країни, повинні вибачитися перед вами, дорогі білоруси. Я знаю, як боляче було бачити, що під час нещодавнього обміну полоненими, у якому брав участь білоруський диктатор, жодного білоруського демократа не було звільнено, - констатував він. - Це, відверто кажучи, велика помилка, наша помилка, і ця помилка має бути виправлена шляхом подвоєння зусиль зі звільнення білоруських в'язнів у майбутньому".

Спростити отримання документів для білорусів у Європі

Німецький депутат також закликав докласти максимум зусиль, щоб задовольнити потреби білоруської політичної діаспори: "Уможливити й убезпечити їхнє перебування тут і отримання документів, тимчасових паспортів для тих, кому їхня власна країна відмовляє в паспорті".

До його закликів від імені групи "зелених" долучилася чешка Маркета Грегорова: "Ми могли б спростити процес отримання візи та посвідки на проживання для людей, які рятуються від політичного переслідування в Білорусі, - а ті країни, які взагалі перестали видавати візи, може, схаменетеся? Ми також могли б реально застосовувати санкції в тих сферах, які шкодять Лукашенку і його наближеним".

Маркета Грегорова Фото: Christian CREUTZ/EU-Parlament

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Шлях до майбутньої Білорусі

Нинішня тактика білоруського режиму щодо звільнення деяких політв'язнів не повинна вводити в оману Євросоюз, наголосив литовський депутат Пятрас Ауштрявічюс. "Вони можуть бути знову заарештовані. У країні, контрольованій Лукашенком, нічого не змінилося, - зазначив він. - Ми повинні твердо вимагати звільнення всіх політичних в'язнів, багато з яких перебувають у дуже поганому стані здоров'я. Допоки репресії та лояльний до диктатора КДБ використовуються для підтримання влади, ми не можемо припинити посилювати тиск на Мінськ".

Пятрас Ауштрявічюс Фото: Christian CREUTZ/EU-Parlament

Тому, з його точки зору, Євросоюз повинен виступати з єдиної позиції, рішуче посилювати тиск за допомогою санкцій і підтримувати демократичні сили Білорусі: "Це наш шлях до іншої майбутньої Білорусі".

Представниця Єврокомісії Стелла Кіріакідіс, яка була присутня на дебатах, заявила, що Брюссель готовий і далі запроваджувати санкції проти відповідальних за правопорушення в Білорусі: суддів, прокурорів, начальників колоній і співробітників служб безпеки режиму. "ЄС очолював і буде очолювати зусилля з підтримки політв'язнів і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях прав людини, - сказала вона. - Ми відчуваємо глибоку повагу і захоплення народом Білорусі, його винятковою мужністю і гідністю. Ми використовуємо будь-яку можливість, щоб донести до білоруського народу нашу підтримку його прагнення до вільної, демократичної, суверенної і незалежної Білорусі як частини мирної і процвітаючої Європи".