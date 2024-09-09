У білорусів, які виїхали за кордон, можуть арештувати майно

В опонентів режиму Лукашенка можуть відібрати нерухомість. У такий спосіб влада тисне на опозиціонерів, які вимушено виїхали закордон. Майно можуть конфіскувати навіть без присутності власників

У Гродні суд заборонив опозиціонерці продати квартиру. Жінка три роки вимушено живе закордоном. Її нерухомість опинилася під арештом, хоча активістка й немає жодної судимості. У такий спосіб білоруська влада випробовує новий спосіб тиску на незручних режиму людей.

Як суди анулюють продаж квартири

Позов анулювати угоду купівлі-продажу квартири активістки з Гродна задовільнили, повідомляє генпрокуратура. Білоруску звинувачують у сприянні "екстремістській діяльності". У 2021 році силовики навідувалися до жінки і через загрозу репресій, вона вимушено переїхала до Польщі.

У прокуратурі кажуть, що в 2023 році квартиру активістки придбав її батько. Брат жінки був посередником, довіреність було оформлено на нього. Продали квартиру за три тисячі рублів, що складає трохи більше 800 євро. "Все це вказує на фіктивність угоди. Це було зроблено, щоб майно обвинуваченої не конфіскували", - заявили у прокуратурі.

Експерт: ці репресивні методи не нові

Чи мають силовики фінансові претензії до активістки залишається незрозумілим. Проте одразу після рішення суду про анулювання угоди купівлі-продажу Слідчий комітет арештував майно жінки. Згідно із законом, не можна накладати арешт на майно, якщо вартість його значно перевищує сам штраф за правопорушення. Це пояснив DW білоруський адвокат.

Фахівець наголошує, що практика анулювання угод купівлі-продажу нерухомості не нова. Так само роблять з корупціонерами, коли є підстави думати, що фігурант кримінального провадження намагається врятувати майно, продавши його. "Якщо суд повідомив власника нерухомості і він не з’явився в суді, то процес може відбуватися і без нього. Тепер ми бачимо, що цей спосіб вирішили поширити і на обвинувачених за "екстремістську діяльність". Силовики цього й не приховують", - пояснює юрист.

Очільник Слідчого комітету Дмитро Гора закликав активніше користуватися методикою "спеціального виробництва" - саме так в Білорусі називають заочні суди - і, як наступний крок, конфіскувати майно. За інформацією відомства, наразі у форматі "спеціального виробництва" відкрито кримінальні провадження проти більше, ніж сотні громадян. "Слідчий комітет посилив свою роботу у цьому напрямку, і кількість таких проваджень лише зростатиме, - каже Гора. - У більшості випадків накладається арешт на майно обвинувачених (квартири, будинки, ділянки, автомобілі), яке має бути направлено в дохід держави".

Будівля прокуратури в Білорусі Фото: DW/Alexandr Burakow

Півмільйона євро за "екстремізм"

Адвокат уточнює, що рішення конфіскувати майно приймають під час кримінального провадження. Щоб зробити це потрібен вирок, що набув чинності. Ці правила поширюються і на так зване "спецвиробництво". "Суд мав би керуватися співмірністю боргу і вартістю майна, - каже фахівець. - Але у політичних справах нараховують штрафи, які сягають сотень тисяч доларів. Є приклади, коли квартири засуджених продавали на аукціоні". Крім того, у 2023 році до Кримінального кодексу внесли правки і тепер за "екстремістські злочини" дозволяється стягувати штрафи у розмірі до майже півмільйона євро.

Читайте також: Що буде в Білорусі, якщо Лукашенко тяжко захворіє або помре

Як "врятувати" квартиру?

Білорусам, яким загрожує політичне переслідування, адвокат радить якнайшвидше продати своє майно. "Якщо кримінальну справу порушено, то слідчі воліють оформити арешт чимскоріш, - пояснює співрозмовник. - Є чітка вказівка згори - якщо "екстремістська справа", то треба вилучати все й по максимуму".

Що може привернути увагу силовиків? Наприклад, продаж квартири родичам, особливо якщо ціна значно нижча за ринкову. "Якщо ж вказано середню ціну, то тут треба враховувати, що податкова може спробувати з'ясувати, звідки в покупця гроші на купівлю нерухомості, - каже адвокат. - Подарувати квартиру через довірене лице можна лише, якщо в оформленій в Білорусі генеральній довіреності вказано предмет дарування і те, кому саме перейде квартира. Такі моменти потрібно враховувати заздалегідь".

Ще одна проблема - це виписка з квартири на продаж. Адвокат каже, що білорусам, які виїхали дедалі складніше це зробити. "По-перше, квартира, в якій зареєстрований попередній власник і члени його сім'ї, коштує на ринку значно менше. По-друге, суди дедалі частіше відмовляють у виписці й пропонують приїхати в Білорусь і самостійно знятися з обліку".