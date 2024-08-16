Лукашенко підписав указ про помилування 30 політв'язнів

Правитель Білорусі помилував 14 жінок та 16 чоловіків, засуджених за "злочини протестної спрямованості", повідомив канал "Пул первого". Серед них - люди пенсійного віку, деякі мають серйозні захворювання.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 осіб, засуджених за "злочини протестної спрямованості", повідомляють у п'ятницю, 16 серпня, близький до пресслужби глави Білорусі Telegram-канал "Пул первого" і держагенція "БелТА".

За їхніми даними, серед помилуваних 14 жінок і 16 чоловіків, деякі з них мають серйозні захворювання. Серед них також є пенсіонери. Імен помилуваних поки не називають.

Раніше Лукашенко анонсував звільнення тяжкохворих політв'язнів, "які ламали, трощили країну 2020 року". Наступного дня він підписав відповідний указ. За даними правозахисників із центру "Вясна", тоді на свободу вийшли щонайменше 18 політв'язнів: четверо жінок і 14 чоловіків.

Станом на 16 серпня в Білорусі визнано політичними в'язнями 1378 осіб, повідомляється на сайті правозахисного центру "Вясна".

Лукашенко помилував засудженого до смерті громадянина ФРН

Нагадаємо, Лукашенко 30 липня помилував громадянина Німеччини Ріко Кріґера (Rico Krieger), якого засудили в Білорусі до смертної кари. Пізніше той повернувся до Німеччини в рамках масштабного обміну ув'язненими між РФ, РБ і країнами Заходу.

Відповідно до білоруського законодавства помилування засуджених здійснюється заміною смертної кари довічним позбавленням волі, а також звільненням повністю або частково від відбування як основного, так і додаткового покарання, заміною покарання або його невідбутої частини м'якшим покаранням, звільненням від покарання умовно або зняттям судимості.