Лукашенко збирається у 2025 році балотуватися у президенти

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває при владі майже 30 років, вирішив балотуватися на восьмий термін.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко балотуватиметься у президенти на виборах у 2025 році - вже на восьмий термін поспіль. Про це він заявив у неділю, 25 лютого, на виборчій дільниці після голосування на виборах до парламенту та місцевих рад. За його словами, що сильніше Захід "напрягатиме" білорусів, то "швидше він піде на вибори". "Ніде у світі відкритих чесних виборів як у Білорусі немає, у нас це свято", - заявив правитель країни.

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Лукашенко перебуває при владі в Білорусі майже 30 років. Напередодні минулих президентських виборів у 2020 році проти його опонентів були порушені кримінальні справи. Зокрема, учасники виборчої кампанії Сергій Тихановський та Віктор Бабарико досі ув'язнені.

Після голосування в країні відбулися масові протести, які влада жорстоко придушила, а пов'язані з тими протестами репресії продовжуються в країні й донині.

Сам Лукашенко тоді заявив, що отримав понад 80 відсотків голосів та оголосив себе президентом країни. Десятки західних країн не визнали його таким, дехто закликав провести повторні вибори.

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