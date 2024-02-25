Без опозиції та спостерігачів: у Білорусі проходять "вибори"

У Білорусі проходить голосування за депутатів до парламенту та місцевих рад без участі опозиції та незалежних спостерігачів. Це перші вибори в державі з часів масових протестів у 2020 році.

У Білорусі у неділю, 25 лютого, проходять загальнонаціональні вибори - oкрім 110 депутатів національного парламенту, мають бути обрані близько 12 тисяч представників місцевих зборів.

Влада у Мінську не запросила міжнародних спостерігачів, зокрема і від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка висловила з цього приводу "глибокий жаль".

На думку спостерігачів, 69-річний глава Білорусі Олександр Лукашенко насамперед хоче використати голосування, щоб показати повний контроль над ситуацією після протестів три з половиною роки тому, зауважує агенція.

Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська заявила, що вибори не мають нічого спільного з демократією, назвавши їх "фарсом, шоу та цирком".

Вона також нагадала про велику кількість політичних в'язнів у Білорусі. За даними правозахисників, їхня кількість становить понад 1400 людей.

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Раніше Європарламент закликав країни-члени ЄС і міжнародну спільноту не визнавати результати парламентських і місцевих "виборів" 25 лютого в Білорусі у зв'язку з відсутністю прозорості, свободи і справедливості під час їхнього проведення, а також через репресії.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Лукашенко, який перебуває на посаді президента з 1994 року, знову був оголошений переможцем голосування, яке США та Європейський Союз засудили як фальсифіковане. Білорусь тоді охопила хвиля масових протестів, яку жорстоко придушили силовики. Тоді заарештували понад 35 тисяч людей.

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