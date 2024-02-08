Європарламент закликав посилити санкції проти Білорусі

Депутати Європарламенту просять Брюссель посилити санкції щодо білоруського режиму. У своїй резолюції вони також закликають допомагати жертвам режиму Лукашенка та не визнавати вибори 25 лютого.

Європейський парламент наполягає на запровадженні жорсткіших санкцій проти режиму білоруського правителя Олександра Лукашенка. Про це йдеться в резолюції, ухваленій у четвер, 8 лютого, на тлі нової хвилі масових арештів опозиційних активістів і членів їхніх сімей у Білорусі.

У списку запропонованих санкцій - ембарго на товари, вироблені з залученням примусової праці політичних в'язнів, а також жорсткіші фінансові обмеження. Також пропонується розширити індивідуальний санкційний список осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини, додавши до нього високопоставлених чиновників і працівників силових структур.

"Лукашенко кинув до в'язниці найкращих з найкращих - інтелектуалів, журналістів, правозахисників, підприємців, науковців. Водночас він продав Білорусь Путіну та перетворив її на жорстоку зброю проти України", - сказала депутатка з Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel) під час обговорення резолюції напередодні її ухвалення.

"Не вибори, а акт насильства"

Євродепутатка додала, що тепер "Лукашенко планує нові фарсові вибори, на які навіть не допускаються демократичні сили". "Режим Лукашенка впаде, щойно впаде Путін. Але ми не повинні покладатися тільки на це. Ми можемо зробити більше, щоб закликати Лукашенка до відповідальності за всі злочини, вчинені ним за останні 27 років", - наголосила фон Крамон-Таубадель.

Європарламент закликав країн-членів ЄС і міжнародну спільноту не визнавати результатів парламентських і місцевих "виборів" 25 лютого в Білорусі у зв'язку з відсутністю прозорості, свободи і справедливості під час їхнього проведення, а також через репресії.

"Білорусь організовує спектакль, який режим називає виборами. Але це, звісно, не вибори. Це акт насильства, і як такий він має бути ретельно перевірений", - заявила шведська депутатка Карін Карлсбро.

"Нове дно навіть для цього режиму"

Парламентарі також вважають за необхідне ще сильніше скоротити дипломатичну присутність Білорусі в ЄС. Водночас вони закликали продовжувати підтримувати жертв режиму Лукашенка, надаючи їм візи та посвідки на проживання, а також сприяти документуванню порушень прав людини в Білорусі та притягненню винних до відповідальності.

У резолюції Європарламенту зазначається, що в січні КДБ Білорусі провів рейди, допити і затримання, спрямовані проти понад 200 членів сімей нинішніх і колишніх політв'язнів, а також бенефіціарів ініціативи INeedHelpBY за звинуваченнями, пов'язаними з "екстремізмом". Більшість з них - матері та дружини політв'язнів, серед яких Марина Адамович, Тетяна Северинець, Дар'я Лосик.

20 політологам, журналістам і соціологам, яких режим Лукашенка називає "аналітиками Тихановської", заочно висунули додаткові обвинувачення, а в разі вироку їм загрожує конфіскація майна та позбавлення громадянства. Політв'язням Миколі Козлову, Ригору Кастусю, Миколі Статкевичу і Павлу Северинцю загрожують ізоляція, тортури, відмова в медичній допомозі та примусова праця.

"Жорстокість режиму Лукашенка не знає меж, і ми продовжуємо спостерігати погіршення поводження з політв'язнями в Білорусі. Арешт членів сімей, зокрема дружин і матерів, - це нове дно, навіть для цього режиму", - заявила депутатка зі Словаччини Міріам Лексманн.