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Єврокомісія пропонує на рік подовжити захист українців в ЄС

Степан Смишляєв
19 вересня 2023 р.

Дію механізму тимчасового захисту для українців на території ЄС пропонують продовжити до 3 березня 2025 року. Наразі в країнах Євросоюзу перебуває понад чотири мільйони біженців з України.

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Прапори ЄС і України
Дію механізму тимчасового захисту для українців на території ЄС пропонують продовжити ще на рікФото: Lukasz Kobus/EU

Європейська Комісія у вівторок, 19 вересня, запропонувала продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які втекли від війни, до 3 березня 2025 року. "Це забезпечить визначеність і підтримку для понад чотирьох мільйонів людей, які користуються захистом у всьому ЄС", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Вперше ЄС вирішив активувати цей механізм для українців у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ. Він мав діяти рік. Пізніше його подовжили до березня 2024 року. Тепер - пропонують пролонгувати дію ще на рік.

"Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну та правильну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом у ЄС", - наголошується у повідомленні.

Директива про тимчасовий захист забезпечує українцям право на соціальні виплати, дозвіл на роботу, доступ до освіти, медицини та житла без необхідності подавати заяву на надання притулку і проходити тривалі процедури.

Рішення про продовження дії механізму має затвердити Рада ЄС. Німеччина вже заявила, що підтримає цей крок.

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