У Брюсселі дорікають фон дер Ляєн за підтримку Ізраїлю - ЗМІ

Сотні єврофункціонерів засудили голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн за її нібито упередженість у питанні війни між Ізраїлем і ХАМАСом. Відповідний лист з докором зібрав майже 800 підписів, пише Politico.

Голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зазнала критики з боку єврочиновників і -функціонерів за її позицію в нинішньому конфлікті між Ізраїлем та палестинським терористичним угрупованням ХАМАС. Як повідомило ввечері п'ятниці, 20 жовтня, видання Politico, 798 працівників органів ЄС у Брюсселі та європейських представництв у світі поставили підписи під відповідним відкритим листом.

Вони закидають очільниці Єврокомісії упередженість та неврівноважений підхід до кризи на Близькому Сході, про що нібито свідчать її останні заяви.

"Нас непокоїть невідповідна підтримка однієї з двох сторін (збройного протистояння. - Ред.) з боку (Євро. - Ред.) Комісії, яку Ви представляєте. Ця підтримка виражається безконтрольно, приміром, будівлі ЄС освітлюються кольорами ізраїльського прапора", - йдеться в листі.

Видання також пише, що один з високопосадовців ЄС звинуватив фон дер Ляєн у у вираженні власних поглядів під час її виступу в Вашингтоні в рамках заходу, організованого 19 жовтня консервативним експертним центром Гудзонський інститут (Hudson Institute).

Тоді вона, зокрема, назвала головним право Ізраїлю на самооборону та не згадала рішення про створення двох держав - ізраїльської і палестинської - як ключовий механізм розв'язання близькосхідного конфлікту, на чому, власне, постійно наполягають країни ЄС.

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Широкої підтримки лист не мав

Як зазначає видання, в Брюсселі й диппредставництвах ЄС по всьому світу працюють близько 30 тисяч людей. Тож широкої підтримки лист не отримав. Так само лист не мав підтримки голови профспілки, що представляє інтереси працівників ЄС, Кріштіану Себастьяні - посадовець розцінив цей вчинок як неврівноважений.

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