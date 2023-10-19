Європарламент - за гуманітарну паузу на Близькому Сході

Євродепутати засуджують теракти ХАМАС і визнають право Ізраїлю на самооборону згідно з нормами міжнародного права. Вони вимагають розслідування ролі РФ у підтримці тероризму в регіоні.

Європейський парламент у четвер, 19 жовтня, рішуче засудив терористичні атаки палетиснського радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль, водночас закликавши докладати всіх зусиль для поліпшення гуманітарної ситуації в Секторі Гази. Про це йдеться в резолюції, ухваленій 500 голосами "за", проти виступив 21 парламентар, утрималися - 24.

Євродепутати висловили підтримку Ізраїлю та його народу і наголосили на необхідності "ліквідації терористичної організації ХАМАС". Вони також закликали до негайного звільнення всіх заручників, викрадених ХАМАСом, і визнали право Ізраїлю на самооборону, "закріплене в міжнародному праві". У зв'язку з цим будь-які дії Ізраїлю мають суворо відповідати нормам міжнародного гуманітарного права, йдеться в тексті документа.

Парламент Європейського Союзу (ЄС) також підкреслив, що як атаки ХАМАСу, так і дії Ізраїлю у відповідь можуть поглибити цикл насильства в регіоні. Тому депутати закликають до гуманітарної паузи в бойових діях і наголошують, що напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру, зокрема на співробітників Організації Об'єднаних Націй (ООН), медичних працівників і журналістів, є серйозним порушенням міжнародного права.

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Європарламент стурбований гуманітарною ситуацією в Секторі Гази

Парламентарі висловлюють скорботу через загибель внаслідок вибуху в лікарні міста Газа сотень мирних жителів, про що повідомляє палестинська сторона. Резолюція закликає до незалежного розслідування з метою встановити, чи був це навмисний напад і воєнний злочин, щоб у такому разі притягнути винних до відповідальності.

Відзначаючи серйозну стурбованість стрімким погіршенням ситуації в Секторі Гази, Європарламент наголошує на важливості проведення відмінностей між палестинським народом і його законними прагненнями, з одного боку, і терористичним угрупуванням ХАМАС - з іншого.

Євродепутати просять міжнародну спільноту збільшити обсяг гуманітарної допомоги цивільному населенню в цьому районі, а також закликають Єгипет та Ізраїль співпрацювати для створення гуманітарних коридорів до Сектора Гази.

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Розслідування ролі Росії в конфлікті

Резолюція рішуче засуджує підтримку Іраном ХАМАСу та інших терористичних угруповань у Секторі Гази. Євродепутати наполягають на занесенні Європейським Союзом до списку терористичних організацій усього іранського "Корпусу вартових ісламської революції" та ліванської "Хезболли", а також вимагають провести "ретельне розслідування ролі Ірану та інших країн, як-от Катар і Росія, у фінансуванні та підтримці тероризму в регіоні".

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Європарламентарі засуджують ракетні обстріли Ізраїлю з Лівану та Сирії і закликають до розрядки напруженості в Східному Єрусалимі й на Західному березі річки Йордан.

З іншого боку, Європарламент просить Європейську Комісію уважно переглянути всю фінансову допомогу ЄС палестинцям і регіону загалом, щоб не допустити прямого або непрямого фінансування тероризму коштом Євросоюзу.

Водночас депутати підкреслюють, що ЄС має продовжувати виділяти кошти зі свого бюджету на підтримку майбутнього миру та стабільності в регіоні. Європарламент наполягає на негайному відновленні мирного процесу і заявляє про свою непохитну підтримку рішення про дві суверенні демократичні держави для Ізраїлю та Палестини на основі кордонів 1967 року зі столицею обох держав у Єрусалимі.

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Стурбованість зростанням антисемітизму

Європарламент стурбований зростанням антисемітських виступів, мітингів і нападів на євреїв від початку терористичних атак ХАМАСу.

Він закликає Єврокомісію та всі країни ЄС вжити всіх необхідних заходів, щоб гарантувати безпеку єврейських громадян, йдеться в резолюції.

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