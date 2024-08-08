Естонія запровадила посилений контроль на кордоні з Росією

Естонія запровадила посилений митний контроль на кордоні з Росією. З четверга, 8 серпня, набуло чинності рішення уряду в Таллінні щодо всіх прикордонних пунктів на естонському-російському кордоні - у Нарві, Лухамаа та Койдулі. Заходи пов'язані з виконанням санкцій щодо Росії та спрямовані на те, щоб унеможливити ввезення до РФ санкційних товарів, повідомляє естонська телерадіокомпанія ERR з посиланням на уряд Естонії.

"Часто місцем призначення в декларації вказують треті країни, але ми цьому не віримо. І практика показує, що на шляху до пункту призначення - який переважно знаходиться в країнах Азії - цей товар зупиняється на півдорозі, десь серед російських полів", - цитує ERR міністра фінансів Юргена Лігі. За його даними, серед таких товарів є предмети військового чи подвійного призначення.

Перевірятимуть усіх, хто виїжджає з Естонії до Росії

Посилений контроль означає, що кожен, хто виїжджає з Естонії, на кордоні з РФ проходитиме перевірку, пояснив Лігі. "Якщо говорити про пасажирів, то насамперед це виражатиметься у візуальному контролі та опитуванні. При виникненні підозр може вибірково здійснюватися додатковий огляд особистих речей аж до огляду за допомогою рентгена", - додав він. При цьому транспортні засоби також оглядатимуться за допомогою рентгена, а товари за необхідності вивантажуватимуть.

Як вказали в естонській митниці, всі, хто виїжджає з Естонії в РФ, контактуватимуть з митним інспектором, який проводитиме опитування, оглядатиме багаж і при необхідності ретельніше перевірятиме товари та речі, що перевозяться. Підвищена увага приділятиметься транспортним засобам, повідомив керівник відділу митного контролю Податково-митного департаменту Вольдемар Лінно. "Реалізація санкцій є пріоритетом номер один у сфері митної справи, а передача в Російську Федерацію будь-яких товарів, що використовуються для ведення бойових дій, перебуває під особливою увагою митниці", - цитує його слова ERR.

Виконання санкцій ЄС

Рішення про посилення митного контролю на кордоні з РФ уряд Естонії ухвалив 1 серпня. Естонія має зробити все можливе, щоб запобігти транзиту санкційних товарів та їх ввезенню до Росії, а також зміцнити національну безпеку, заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал. "Спроби обійти санкції та провезти заборонені товари через наші кордони, на жаль, тривають, як і жорстока війна, розв'язана Росією проти української держави та народу. Запровадивши повний контроль товарів, ми зменшимо можливості Росії обходити санкції та підтримувати на ходу свою військову машину", - додав він.

У Таллінні також припустили, що збільшення часу проходження митного контролю може призвести до скорочення кількості перетинів кордону Естонії та РФ.