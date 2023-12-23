Естонія готова сприяти призову українців - пропонує угоду

Хоча українська влада не зверталась до естонської щодо мобілізації українських чоловіків, які виїхали в цю країну, офіційний Таллінн готовий допомогти. МВС Естонії пропонує Україні угоду.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що за необхідності Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян, повідомляють естонський мовник ERR і видання Postimees.

За словами міністра, в Естонії проживають близько 7,5 тисячі українців призовного віку. При цьому багато з них - звільнені від мобілізації. Зокрема, ті, хто оселився в Естонії на постійній основі до запровадження воєнного стану в Україні, а також ті, для кого передбачені винятки за українським законодавством.

Ляенеметс зауважив, що згідно з міжнародним правом Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього необхідна угода між державами. Водночас міністр планує внести українським колегам письмову пропозицію про підписання такої угоди.

"Естонія не залишиться осторонь. Ми з задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії живуть ці люди. Ми готові посприяти в доставці цих людей з Естонії в Україну", - заявив він.

Тим часом начальник департаменту прикордонної та міграційної політики міністерства внутрішніх справ (МВС) Естонії Янек Мягі зауважив, що українські посадовці не зверталися до естонського уряду з проханням посприяти призову до Збройних сил України (ЗСУ).

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Німеччина не видаватиме українців для призову

21 грудня вийшло інтерв'ю міністра оборони Рустема Умєрова виданням Welt TV, Bild і Politico. Німецькі видання повідомили, без використання прямої мови, що він прагне, аби в 2024 році українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які живуть за кордоном, мобілізувалися до ЗСУ. Для цього, нібито за його словами, вони мають з'явитися до призовних пунктів, а в разі саботажу "запрошення" на них чекають санкції.

Після розголосу, якого набула ця новина, начальник пресслужби міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що німецькі ЗМІ перекрутили слова Умєрова. За його словами, міністр у цілому говорив про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. У пресслужбі запевнили, що ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

У відповідь на це міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Marco Buschmann) запевнив, що якщо влада України захоче призивати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть в Німеччині.

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