США можуть вжити заходів, якщо Білорусь підтримає напад Росії на Україну

Адміністрація США попередила Мінськ про відповідні заходи, яких Вашингтон може вжити, якщо Білорусь підтримає вторгнення Росії в Україну.

Вашингтон дав білоруській владі "чітко зрозуміти, що з боку США, наших союзників та партнерів буде швидка та рішуча реакція", якщо вона допустить напад на Україну зі своєї території, заявив журналістам прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс у вівторок, 25 січня.

"Якщо вторгнення відбудеться з Білорусі, якщо російські війська будуть постійно розміщуватися на її території, тоді НАТО може переглянути питання розміщення своїх військ в тих країнах, що межують з Білоруссю", - додав Прайс.

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Близько тижня тому Москва розпочала проводити спільні з Білоруссю військові маневри. Раніше США попереджали про неприпустимість розміщення у Білорусі російської ядерної зброї.

Згідно з даними української розвідки, вздовж російсько-українського кордону зосереджено близько 109 тисяч російських військових. Західні країни остерігаються загрози можливого вторгнення в Україну.

Дипломатичні місії США , Великобританії , Австралії та Канади почали скорочувати чисельність свого персоналу у представництвах у Києві за рахунок членів родин дипломатів, які працюють у країні.

Українська влада, своєю чергою, ймовірність нападу з боку Росії у найближчій перспективі заперечує і закликає українців зберігати спокій та "не сіяти паніку".