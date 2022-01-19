Зеленський закликав українців не панікувати через загрози РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати через начебто загрозу вторгнення Росії. Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому в середу, 19 січня.

Президент висловив здивування, що навколо усі говорять про ймовірний новий напад РФ на Україну. "А в чому новина? Хіба це не є реальність вже вісім років?.. Ці ризики існують вже не один день і вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. Зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги, а також на емоції інвесторів. Послабити Україну, щоб примусити до поступок", - заявив він.

Зеленський закликав громадян не "піддаватися паніці". "Потрібно видихнути і заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники", - сказав він. У свою чергу засоби масової інформації президент закликав "у гонитві за хайпом не допомагати ворогу істерією" і "не повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра". "Це точно її не зупинить", - наголосив він.

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Партнерів України Зеленський закликав "бути дієвими, і не на словах". "Важлива не лише інформація про те, що може зробити Росія, а й про те, що у цьому випадку буде робити світ. Без абстрактних "їм це не минеться", а називаючи конкретні санкції, конкретні заходи, на які готовий увесь світ", - сказав він.

Зеленський додав, що Україна постійно посилює свої оборонні можливості. "У нас сильна, смілива, готова кожного дня до всього армія… Ми знаємо про всі можливі загрози і розуміємо всі можливі наші дії у відповідь", - запевнив президент. Водночас він висловив сподівання, що силу застосовувати не доведеться і конфлікт вдасться вирішити дипломатичним шляхом. "Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїй армії, не накручувати себе, на все реагувати мудро, не кричати, що все пропало, а знати, що все під контролем і все йде за планом", - сказав Зеленський.

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Безпекові переговори з РФ

Організація північноатлантичного договору (НАТО) вважає, що РФ нагнітає ситуацію на кордонах з Україною спеціально, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок. Росія вимагає від НАТО зобов'язатись не приймати нових членів, зокрема Україну.

10 січня РФ провела безпекові переговори зі США, 12 січня - з НАТО. На них Москві не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО. Альянс наполягає, що лише Київ та 30 країн-членів організації можуть вирішувати питання готовності України до вступу.