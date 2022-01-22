У Конгрес США внесли новий законопроєкт про санкції щодо Росії

Глава комітету Палати представників США з міжнародних справ Грегорі Мікс у п'ятницю, 21 січня, вніс новий законопроєкт про санкції щодо Росії у разі вторгнення до України. У документі перераховані заходи, описані в аналогічному законопроєкті, який кількома днями раніше вніс глава комітету Сенату США із закордонних справ Роберт Менендес. При цьому Мікс подав документ на розгляд нижньої палати Конгресу, а Менендес - верхню.

Зокрема, законопроєкт Мікса передбачає обмежувальні заходи щодо газопроводу "Північний потік-2", російської добувної промисловості та як мінімум трьох російських фінансових інститутів з наступного переліку: "Альфа-банк", "ВТБ", державна корпорація розвитку "ВЭБ.РФ", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Россельхозбанк", Российский фонд прямых инвестиций, "Сбербанк России", "Совкомбанк" и "Транскапиталбанк".

Заборона операцій із держборгом РФ

У законопроєкт закладено санкції проти президента РФ Володимира Путіна та інших російських лідерів, а також заборону будь-яких операцій із російським держборгом. Крім того, конгресмен-демократ пропонує збільшити військову допомогу США Україні.

Законопроєкт може надійти на підпис президенту Джозефу Байдену лише після схвалення обома палатами Конгресу.

Конгресмен Мікс: Росія перекидає війська до України та Білорусі

Росія продовжує перекидати свої війська "як до кордону з Україною, так і в Білорусь", що є "актом агресії, настільки ж безрозсудним, як і тривожним", зазначив автор законопроєкту. США та їхні трансатлантичні союзники повинні чітко вказати Москві, що "будь-які дії, що являють собою вторгнення російської армії на суверенну територію, будуть зустрінуті значними наслідками", додав Мікс.

Ініціативи демократів і республіканців Сенату

Це не перший законопроєкт у США про обмежувальні заходи проти РФ. 19 січня у Конгрес внесли законодавчу ініціативу щодо санкції від республіканця Джима Бенкса. А 14 січня ініціював санкції щодо Путіна у разі нападу на Україну республіканець Марко Рубіо. Схожий документ вносила на розгляд група з 26 демократів 12 січня. За даними американських ЗМІ, його положення отримали схвалення в Білому домі. Водночас у Кремлі ініціативу прирівняли до розриву стосунків між США і РФ.

10 січня група конгресменів від Республіканської партії ініціювала законопроєкт, який передбачає суттєве збільшення військової допомоги українським Збройним силам та надання Україні статусу держави "НАТО-плюс" для прискореного продажу американських оборонних товарів і послуг.

В останні місяці РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни. Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів. Посилення геополітичних ризиків призвело до найбільшого падіння російського фондового ринку із середини квітня 2020 року.