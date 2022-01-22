У Конгрес США внесли новий законопроєкт про санкції щодо Росії

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Ініціатива конгресмена Мікса повторює законопроєкт сенатора Менендеса - штрафні заходи щодо президента РФ Путіна, "Північного потоку-2" та мінімум трьох банків у разі вторгненні Росії в Україну.
Глава комітету Палати представників США з міжнародних справ Грегорі Мікс у п'ятницю, 21 січня, вніс новий законопроєкт про санкції щодо Росії у разі вторгнення до України. У документі перераховані заходи, описані в аналогічному законопроєкті, який кількома днями раніше вніс глава комітету Сенату США із закордонних справ Роберт Менендес. При цьому Мікс подав документ на розгляд нижньої палати Конгресу, а Менендес - верхню.
Зокрема, законопроєкт Мікса передбачає обмежувальні заходи щодо газопроводу "Північний потік-2", російської добувної промисловості та як мінімум трьох російських фінансових інститутів з наступного переліку: "Альфа-банк", "ВТБ", державна корпорація розвитку "ВЭБ.РФ", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Россельхозбанк", Российский фонд прямых инвестиций, "Сбербанк России", "Совкомбанк" и "Транскапиталбанк".
У законопроєкт закладено санкції проти президента РФ Володимира Путіна та інших російських лідерів, а також заборону будь-яких операцій із російським держборгом. Крім того, конгресмен-демократ пропонує збільшити військову допомогу США Україні.
Законопроєкт може надійти на підпис президенту Джозефу Байдену лише після схвалення обома палатами Конгресу.
Росія продовжує перекидати свої війська "як до кордону з Україною, так і в Білорусь", що є "актом агресії, настільки ж безрозсудним, як і тривожним", зазначив автор законопроєкту. США та їхні трансатлантичні союзники повинні чітко вказати Москві, що "будь-які дії, що являють собою вторгнення російської армії на суверенну територію, будуть зустрінуті значними наслідками", додав Мікс.
Це не перший законопроєкт у США про обмежувальні заходи проти РФ. 19 січня у Конгрес внесли законодавчу ініціативу щодо санкції від республіканця Джима Бенкса. А 14 січня ініціював санкції щодо Путіна у разі нападу на Україну республіканець Марко Рубіо. Схожий документ вносила на розгляд група з 26 демократів 12 січня. За даними американських ЗМІ, його положення отримали схвалення в Білому домі. Водночас у Кремлі ініціативу прирівняли до розриву стосунків між США і РФ.
10 січня група конгресменів від Республіканської партії ініціювала законопроєкт, який передбачає суттєве збільшення військової допомоги українським Збройним силам та надання Україні статусу держави "НАТО-плюс" для прискореного продажу американських оборонних товарів і послуг.
В останні місяці РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни. Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів. Посилення геополітичних ризиків призвело до найбільшого падіння російського фондового ринку із середини квітня 2020 року.
Черговий законопроєкт про санкції США щодо Росії передбачає визнання РФ спонсором тероризму.