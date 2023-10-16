ЄС відправить до Єгипту літаки з гумдопомогою для Гази

Літаки доправлять з Євросоюзу до Єгипту намети, ліки та харчові продукти, які планують передати жителям Сектора Гази.

Європейський Союз запускає гуманітарний повітряний міст, за допомогою якого направить на Близький Схід літаки з гуманітарними вантажами для мешканців Сектора Гази, повідомляється на сайті Єврокомісії (ЄК) у понеділок, 16 жовтня.

Два літаки з вантажами Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) вирушать до Єгипту до 23 жовтня. До постачання увійдуть мобільні тенти, ліки та предмети гігієни. Додатково ЄС готовий поставити в Сектор Гази предмети першої необхідності з власних аварійних запасів, ідеться у повідомленні.

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Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зазначила, що ЄК потроїть поточний пакет гуманітарної допомоги цивільному населенню регіону - з 25 до 75 млн євро.

Згідно з даними ООН, близько мільйона жителів Сектора Гази покинули свої будинки напередодні можливого початку наземної операції Армії оборони Ізраїлю на півночі регіону. Водночас Ізраїль частково продовжує енергетичну блокаду Сектора Гази, вимагаючи від руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в ЄС, Ізраїлі та США, звільнити заручників, яких було захоплено під час масштабного нападу бойовиків угруповання на Ізраїль 7 жовтня. Однак 15 жовтня в містах на півдні сектора було відновлено подачу води.

Водночас проведення наземної операції Армія оборони Ізраїлю відкладає, пояснюючи це необхідністю евакуації мирних жителів із півночі Сектора Гази.

Канцлер Німеччини відвідає Єгипет та Ізраїль на знак солідарності

На тлі ескалації палестино-ізраїльського конфлікту канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) 17 жовтня відвідає Ізраїль. "Для мене важливо висловити солідарність з Ізраїлем під час візиту," - заявив напередодні поїздки глава німецького кабміну. Раніше Шольц зазначив, що місце Німеччини в ситуації, що склалася, "може бути тільки на боці Ізраїлю".

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Під час поїздки в регіон канцлер ФРН також відвідає Єгипет, повторивши таким чином візити в обидві країни, що відбулися раніше, глави МЗС Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock). Міністерка закордонних справ під час своїх виступів також вказала на солідарність Німеччини з Ізраїлем, але закликала його владу враховувати гуманітарну ситуацію в Секторі Гази.