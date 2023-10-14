Берлін просить Ізраїль врахувати гуманітарну ситуацію в Газі

Анналена Бербок закликала Ізраїль враховувати гуманітарну ситуацію в Секторі Гази, хоча відповідальність за воєнні дії там поклала на ХАМАС.

Ізраїлю необхідно боротися з палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС з урахуванням гуманітарної ситуації в Секторі Гази, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту в Єгипет у суботу, 14 жовтня.

"Боротьба з ХАМАС має вестися з максимально можливим урахуванням гуманітарної ситуації. Це величезна дилема, яку важко вирішити", - цитує Бербок агентство Reuters.

За її словами, Німеччина обговорює з Організацією Об'єднаних Націй (ООН) і партнерами передачу гуманітарної допомоги через контрольно-пропускний пункт на кордоні Єгипту та Гази.

Бербок наголосила, що ХАМАС, визнаний терористичною організацією в Європейському Союзі, США та Ізраїлі, несе повну відповідальність за ситуацію, що склалася.

"Терор - це фундаментальне зло", - сказала міністерка та особливо акцентувала на необхідності подбати про те, щоб нові страждання "не стали живильним середовищем для нового терору". "Це саме розрахунок терористів, і цей терористичний розрахунок не повинен спрацювати", - підкреслила Бербок.

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Гуманітарна ситуація в Секторі Гази

Ізраїль почав завдавати ударів по об'єктах ХАМАСу в Секторі Гази після нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня. За даними палестинської сторони, жертвами бомбардувань стають і мирні жителі, зокрема діти.

Ізраїль неодноразово закликав населення Гази евакуюватися на південь сектора. ХАМАС, навпаки, закликав жителів залишатися вдома та перешкоджав евакуації. Влада Ізраїлю звинуватила бойовиків у використанні людей як живих щитів.

В ООН розкритикували заклик Ізраїлю до евакуації, наголосивши, що вимушене переміщення понад мільйона людей зробить гуманітарну ситуацію катастрофічною.

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