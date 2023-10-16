ЦАХАЛ пояснив причину відстрочення наземної операції в Газі

Проведення наземної операції у Секторі Гази відкладається не через погодні умови, а щоб дозволити місцевим мешканцям евакуюватись, заявили у ЦАХАЛ.

Несприятлива погода, що спостерігається в Ізраїлі, не впливає на плани проведення наземної операції у Секторі Гази, заявив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Ар'є Шаруз Шалікар в ефірі німецького телеканалу ARD у неділю, 15 жовтня.

За його словами, одна з основних причин відтермінування - бажання Ізраїлю "дозволити більшій кількості мирних жителів Сектору Гази" евакуюватися на південь із його північних районів, де планується проведення операції.

Представник ЦАХАЛ також закликав чинити тиск на Єгипет, щоб той прийняв біженців на своєму кордоні з Сектором Гази. "Ми не зацікавлені в заподіянні шкоди невинним, особливо жінкам, дітям або людям похилого віку", - наголосив Шалікар. За його словами, мета ЦАХАЛ - "знищити ХАМАС і покарати його" за масштабну атаку на Ізраїль, здійснену 7 жовтня.

За даними ЦАХАЛ, із міста Газа на південь станом на 15 жовтня евакуювалися щонайменше 600 тисяч палестинців. Раніше Ізраїль закликав до евакуації 1,1 мільйона людей із північних територій Сектору Гази, попередивши їх, що незабаром розпочнуться бойові дії.

Палестинці побоюються зменшення території Сектору Гази

Палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, що контролює регіон, вимагає від мешканців не підкорятися вимогам ізраїльських військових і не залишати місця проживання, заявляючи, що це елемент "психологічної війни" з боку Ізраїлю в спробі окупувати території.

Заклики до палестинців залишатися у своїх містах частково підтримує і Єгипет, який закривав єдиний пропускний пункт Рафах на кордоні з Сектором Гази в перші дні ескалації палестино-ізраїльського конфлікту після атак ХАМАС.

Ізраїль нерідко вказував на те, що ХАМАС використовує мирних людей як живий щит, розташовуючи свої військові об'єкти в безпосередній близькості від цивільних будівель і будинків у Секторі Гази. Однак противники евакуації побоюються того, що палестинці, які залишили свої місця проживання, можуть зіткнутися з проблемами при поверненні навіть після закінчення операції, оскільки ізраїльські військові можуть переглянути режим контролю цих територій.

Офіційний Ізраїль не підтверджує такі плани, але заступник прем'єр-міністра країни Ґідеон Саар 14 жовтня в ефірі ізраїльського телебачення припустив, що після проведення операції Ізраїль може створити на півночі та сході Сектора Гази "зони безпеки", до яких буде заборонено вхід. Про це повідомив ізраїльський портал Haaretz із посиланням на ефір каналу Keshet 12.

Згідно з цитатою, Саар зазначив, що ідея про "зони безпеки" в Секторі Гази - його особиста думка. Але він додав, що кінець операції ЦАХАЛу проти ХАМАСу має подати оточуючим чіткий сигнал - "будь-хто, хто починає проти Ізраїлю війну, повинен втратити свої території".

ЦАХАЛ вірить у невідворотність покарання ХАМАСу

Ліквідація угруповання ХАМАС, відповідального за масштабну атаку на Ізраїль 7 жовтня, є "великою та важкою метою", зазначив представник ЦАХАЛу Шалікар. Однак він навів приклад трагічного випадку атаки радикальних ісламістів на спортсменів збірної Ізраїлю під час Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені.

За його словами, всі причетні до цього нападу особи згодом були притягнуті до відповідальності, і те саме станеться з усіма причетними до атак на Ізраїль.

Читайте також: Іран пригрозив Ізраїлю втрутитися у війну на боці ХАМАСу - ЗМІ