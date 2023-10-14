Армія Ізраїлю заявила про готовність до операції в Газі

Війська розгорнуті по всьому Ізраїлю і перебувають в стані оперативної готовності до наступних етапів війни - "скоординованої" операції з повітря, моря та суші. Перевага надаватиметься наземному наступу в Секторі Гази.

Ізраїльські військові ввечері в суботу, 14 жовтня, заявили, що їхні сили готуються до реалізації широкого спектра оперативних наступальних планів у Секторі Гази.

У заяві, поширеній пресслужбою Армії оборони Ізраїлю, йдеться про те, що війська розгорнуті по всій країні, підвищуючи оперативну готовність до наступних етапів війни, з наданням переваги наземній операції.

Наступ на Газу з повітря, моря та суші

"Батальйони та солдати Армії оборони розгорнуті по всій країні та готові до наступних етапів воєнних дій з наданням переваги масштабній наземній операції", - цитує заяву агентство dpa.

Водночас зазначається, що спектр наступальних оперативних планів є широким, вони включають серед іншого комплексний та скоординований наступ з повітря, моря та суші.

Ізраїльський військовий речник заявив, що Ізраїль завдасть удару по місту Газа "дуже скоро", пише Аssociated Press.

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Ізраїль визнав помилки розвідки: не передбачила нападу

7 жовтня бойовики терористичної ісламістської організації ХАМАС запустили тисячі ракет у бік Ізраїлю, прорвали прикордонну оборону та здійснили на півдні Ізраїлю розправи над мирним населенням.

Ізраїль оголосив стан війни, завдав ударів у відповідь та взяв Сектор Гази в облогу. Протягом тижня армії Ізраїлю та бойовиків обмінювалися ракетними ударами, водночас ізраїльська армія звільнила усі свої південні території. 13 жовтня Армія оброни закликала цивільних евакуюватися з Гази.

За останніми даними, в Ізраїлі загинули понад 1300 людей, близько 150 перебувають у заручниках і утримуються в Секторі Гази. Понад 2200 людей загинули внаслідок бомбардувань Ізраїлем Сектора Гази.

Радник з національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі визнав сьогодні "помилки" в оцінках розвідки: атака ХАМАСу застала Ізраїль зненацька. "Це моя помилка, і вона відображає помилки всіх тих, хто робить (розвідувальні) оцінки", - цитує його слова журналістам на брифінгу агенція AFP.

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