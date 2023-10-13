Бербок: У ці дні ми всі - ізраїльтяни

Анналена Бербок запевнила Ізраїль в підтримці німецького народу і закликала ХАМАС відпустити всіх заручників. Вона планує відвідати Єгипет, щоб спробувати домовитися про їхнє звільнення і допомогу цивільним Сектора Гази.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту до Ізраїлю в п'ятницю, 13 жовтня, запевнила свого ізраїльського колегу Елі Коена у солідарності з боку німецьких уряду та народу.

"У ці жахливі дні ми стоїмо з вами, ми відчуваємо разом з вами. Ми всі ізраїльтяни в ці дні", - цитує німецьке інформаційне агентство dpa слова Бербок, якій довелося ховатися в укритті від ракетних ударів.

Під час візиту Бербок відвідала родичів німецьких громадян, яких, як вважають, викрали та вивезли до Сектора Гази бойовики палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС під час нападу на Ізраїль.

Міністерка закликала звільнити всіх заручників, яких захопили бойовики ХАМАСу. "Негайне звільнення цих людей - це очікування всіх тих, хто стоїть на боці людяності", - наголосила вона.

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Бербок: ХАМАС використовує мешканців Гази як щит

Бербок також висловила переконання, що ХАМАС "узяв у заручники все населення" Гази, де Ізраїль планує провести масштабну наземну військову операцію.

"ХАМАС зараз барикадується за ще більшою кількістю невинних людей і використовує їх як щит у Газі. Їхні тунелі, їхні склади зброї та командні центри навмисно розташовані в житлових будинках, супермаркетах та університетах. Можливо, навіть у лікарнях", - заявила вона.

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Бербок у Єгипті домовлятиметься про звільнення заручників

Пізніше в п'ятницю Бербок має відправитися до Єгипту для переговорів щодо звільнення заручників і надання допомоги мирним мешканцям Гази, повідомило агенції AFP джерело в її делегації.

Сама міністерка підтвердила, що веде переговори з Єгиптом та Організацією Об'єднаних Націй щодо безпечних місць для цивільних осіб Гази, яких Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала евакуюватися у південному напрямку, зауважує Reuters.

"Цивільним особам потрібні безпечні місця, де вони зможуть знайти захист і отримати найнеобхідніше", - зауважила Бербок, додавши, що обговорювала цю тему і зі своїм ізраїльським колегою.

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