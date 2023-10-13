Ізраїльська армія закликала цивільних евакуюватися з Гази

Армія Ізраїлю закликала цивільних Гази задля їхньої безпеки евакуюватися на південь. В ООН вже перемістили персонал за вказівкою ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зранку п'ятниці, 13 жовтня, поширила оголошення з закликом до всіх цивільних мешканців міста Газа евакуюватися з їхніх домівок у південному напрямку з міркувань безпеки.

"Терористична організація ХАМАС веде війну проти держави Ізраїль, і місто Газа є зоною, де відбуваються військові операції. Ця евакуація потрібна для вашої власної безпеки", - наголосили в ЦАХАЛ.

У оголошення зазначається, що мешканці Гази зможуть повернутися до своїх домівок лише після відповідної вказівки ізраїльських військових. В ЦАХАЛ наголосили, що бойовики палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС переховуються в місті Газа в тунелях під будинками і в будівлях, заселених мирними жителями Гази.

"Дистанціюйтеся від терористів ХАМАСу, які використовують вас як живий щит", - закликали ізраїльські військові. Окрім того, вони наголосили, що мешканцям Гази не варто також наближатися до зони охоронного паркану з Ізраїлем.

В ЦАХАЛі попередили, що в наступні дні в Газі продовжуватимуть активні дії та зазначили, що діокладатимуть зусиль, аби запобігти шкоді цивільному населенню міста.

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ООН перемістила персонал

В Організації Об'єднаних Націй вже відреагували на попередження ЦАХАЛ та оголосили про переміщення гуманітарних операцій та персоналу Агентства у справах палестинських біженців на південь Гази.

Водночас, як пише AFP, в ООН засудили такий крок ЦАХАЛ, зазначивши, що переміщення населення, чисельність якого становить близько 1,1 мільйона людей, за 24 години є "неможливим". Організація закликала Ізраїль скасувати наказ. В ізраїльській армії, своєю чергою, не підтвердили те, що вони встановили 24-годинний проміжок часу на евакуацію людей, пише агенція.

ХАМАС перешкоджає евакуації - dpa

Водночас представники ХАМАСу назвали заклик ізраїльських військових до евакуації з північної частини Сектора Гази "пропагандою", пише dpa. За даними джерел агенції в органах безпеки Гази, бойовики не дозволять цивільним виїхати з півночі. За даними dpa, очевидці в Секторі Гази повідомили, що кілька жителів вже були зупинені членами ХАМАСу і отримали наказ повернутися на північ, додавши, що в районі зростає паніка і відсутні чіткі інструкції.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), станом на ранок 13 жовтня вже понад 423 тисяч палестинців вже покинули свої домівки у Секторі Гази. 64 відсотки з них допомогло розмістити Агентство у справах палестинських біженців.

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