50 років після теракту у Мюнхені: Штайнмаєр вибачився

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив пробачення у родичів ізраїльських атлетів, які загинули внаслідок теракту на Олімпіаді в Мюнхені в 1972 році. Вибачився і прем'єр Баварії Маркус Зедер.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) попросив пробачення у родичів ізраїльських атлетів, які загинули внаслідок теракту під час Олімпіади в Мюнхені в 1972 році.

"Ми не можемо спокутувати провину за те, що сталося, а також за те, через що ви пройшли в умовах ворожості, невігластва та несправедливості", - заявив політик під час церемонії вшанування пам'яті жертв на авіабазі у Фюрстенфельдбруці у понеділок, 5 вересня.

"Мені соромно, я прошу вас як глава цієї країни та від імені Федеративної Республіки Німеччина пробачення за відсутність захисту ізраїльських спортсменів на Олімпійських іграх у Мюнхені та за відсутність пояснень після (теракту. - Ред.)", - додав Штайнмаєр.

Пробачення у рідних загиблих попросив і прем'єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зедер (Markus Söder). "Я прошу вибачення від імені Вільної держави Баварія за помилки та упущення, яких припустилися в той час", - сказав політик під час заходу.

Німеччина виплатить 28 мільйонів євро компенсації

Напередодні президент ФРН назвав ганьбою те, що на досягнення домовленостей про виплату фінансової компенсації сім'ям загиблих спортсменів знадобилося п'ять десятиліть. Угоди про компенсацію було досягнуто 31 серпня. Німеччина виплатить родичам загалом 28 мільйонів євро, з них 22,5 мільйона надасть уряд ФРН, а решта - 5 мільйонів євро і 500 тисяч євро відповідно - надійдуть з бюджетів Баварії та міста Мюнхен.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог, який у ці дні перебуває в Німеччині з державним візитом, привітав угоду, назвавши її "важливим, справедливим і моральним кроком". Він особливо наголосив на "значних зусиллях" свого німецького колеги.

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Напад на ізраїльських атлетів на Олімпіаді у Мюнхені

Під час Олімпіади у Мюнхені у 1972 році палестинські бойовики з угрупування "Чорний вересень" увірвалися на територію Олімпійського села та захопили в заручники членів збірної Ізраїлю. Внаслідок невдалої спроби звільнення заручників загинули 11 ізраїльських атлетів та німецький правоохоронець. Дії силових структур ФРН зазнали різкої критики і викликали обурення в Ізраїлі.