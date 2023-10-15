Ізраїль відклав операцію у Секторі Гази через погоду - ЗМІ

Ізраїль відклав на кілька днів заплановану операцію у Секторі Гази. За даними ЗМІ, це зумовлене погодними умовами - хмарність ускладнила б прикриття військових з повітря.

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) відклала на кілька днів операцію в Секторі Гази через несприятливу погоду. Про це пізно ввечері суботи, 14 жовтня, повідомило dpa із посиланням на американські ЗМІ. Наземний наступ мав початися цими вихідними, але хмарне небо ускладнило б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників можливість забезпечувати прикриття з повітря для військ, повідомляє The New York Times із посиланням на трьох неназваних ізраїльських офіцерів.

Мета Ізраїлю полягає в тому, щоб знищити політичне та військове керівництво палестинської ісламістської організації ХАМАС, яка здійснила напад на країну 7 жовтня. Однак ця майбутня операція може втягнути Ізраїль у місяці війни у міських умовах, пише The Times. Вважається, що десятки тисяч бійців ХАМАСу ховаються в бункерах та у підземних тунелях, що тягнуться сотні кілометрів на півночі Сектора Гази. ЦАХАЛ, як вважає The Times, очікує, що ХАМАС спробує перешкодити його просуванню, зокрема, підриваючи тунелі під час наближення ізраїльських наземних сил. Водночас, бойовики угруповання також планують використати тунелі, щоб зайти за лінію сил Ізраїлю. Стратегічна дилема, як пише видання, полягає в тому, що бойовики ХАМАСу можуть діяти ефективно, закріпившись з заручниками під землею.

Очікуюється, що у наступі Ізраїль задіє піхотні підрозділи, танків і саперів. Прикриватимуть їх винищувачі, гелікоптери, безпілотники, та артилерія, яка вестиме вогонь з суші і моря, пише американська газета.

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Війська розгорнуті по всьому Ізраїлю

Ізраїльські військові ввечері в суботу, 14 жовтня, заявили, що війська розгорнуті по всій країні, підвищуючи оперативну готовність до наступних етапів війни, з наданням переваги наземній операції.

"Батальйони та солдати Армії оборони розгорнуті по всій країні та готові до наступних етапів воєнних дій з наданням переваги масштабній наземній операції", - цитувало заяву агентство dpa.

Водночас зазначається, що спектр наступальних оперативних планів є широким, вони включають серед іншого комплексний та скоординований наступ з повітря, моря та суші.