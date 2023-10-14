Єврокомісія потроїть гуманітарну допомогу Cектору Гази

Через погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази Єврокомісія вирішила збільшити допомогу з 25 до 75 мільйонів євро. Брюссель співпрацює з ООН, щоб допомога дійшла до палестинців.

Європейська Комісія повідомила в суботу, 14 жовтня, що потроїть поточний пакет гуманітарної допомоги цивільному населенню Сектору Гази з 25 до 75 мільйонів євро. Таке рішення ухвалили після розмови президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррішем.

"Ми продовжимо нашу тісну співпрацю з ООН та її агентствами, щоб гарантувати, що ця допомога дійде до тих, хто її потребує в Секторі Гази", - заявила фон дер Ляєн.

Єврокомісія "підтримує право Ізраїлю на захист від терористів ХАМАС за повного дотримання міжнародного гуманітарного права", наголосила глава комісії. "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб гарантувати, що ні в чому не винним громадянам Гази буде надана підтримка в цьому контексті", - додала вона.

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Гуманітарна ситуація в Секторі Гази

Ізраїль почав завдавати ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази після нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня. За даними палестинської сторони, жертвами бомбардувань стають і мирні жителі, зокрема діти.

Ізраїль неодноразово закликав населення Гази евакуюватися на південь сектора. ХАМАС, навпаки, закликав жителів залишатися вдома і перешкоджав евакуації. Влада Ізраїлю звинуватила бойовиків у використанні людей як живих щитів.

В ООН розкритикували заклик Ізраїлю до евакуації, наголосивши, що вимушене переміщення понад мільйона людей зробить гуманітарну ситуацію катастрофічною.

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